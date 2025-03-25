Зиля Валеева: «Все, что волновало людей, было в повестке парламента»

Государственному Совету Татарстана исполняется 30 лет. Он стал правопреемником Верховного Совета ТАССР в 1995 году. Как проходило становление парламентаризма в республике и какие вопросы приходилось решать первым депутатам, в интервью «Татар-информу» рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.





Зиля Валеева рассказала, как проходило становление парламентаризма в республике и какие вопросы приходилось решать первым депутатам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Многие пришли в парламент с конкретными наказами избирателей»

Зиля Рахимьяновна, расскажите, с чего началась история парламента Татарстана.

Не будет преувеличением сказать, что зарождению парламентаризма в Татарстане способствовало само время. Принятие Декларации о суверенитете республики фактически было реализацией конституционного принципа федерализма. Парламент субъекта Федерации в статусе Государственного совета служит реальным механизмом укрепления России как федеративного государства, как альтернатива сепаратизму или застою. Путь, пройденный Татарстаном за эти годы, его развитие убеждает в эффективности и демократичности власти федеративной России

Вспомните: ведь 1990-е годы – это переходный период общественно-политического устройства нашей страны. На различных уровнях государственной власти ощущался рост заинтересованности и влияния избирателей, регионов и муниципальных образований. Уже начиная со времен перестройки в депутатском корпусе появились новые люди, избранные на альтернативной основе из значительного круга претендентов в условиях жесткой борьбы кандидатов. Это были представители предприятий, учреждений, новых общественных организаций.

Среди депутатов много было тех, кто каждый день работал с людьми: учителя, деятели науки, культуры, литературы, СМИ. Одних представителей медицины было 35 человек! Например, врачи Сергей Абуладзе, Лидия Анчикова, Ирина Питулова, писатель, главный редактор журнала «Соембике» Роза Туфитуллова, директор школы Анатолий Ефремов.

На разных этапах деятельности парламента работали депутаты-писатели Равиль Файзуллин, Роберт Миннуллин, Разиль Валеев. Потом к ним присоединились видные литераторы и общественные деятели Туфан Миннуллин и Ренат Харис.

«Среди депутатов много было тех, кто каждый день работал с людьми: учителя, деятели науки, культуры, литературы, СМИ» Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Широкая общественность активно участвовала в обсуждении законопроектов и важнейших политических решений. Появление новых людей способствовало тому, что совершенствовалось и само понимание парламентаризма. Появилась не просто аудитория, которая голосует за готовые решения, а обсуждает серьезные вопросы, связанные с судьбой страны. Все, что тогда волновало людей, было в повестке парламента. Прежде всего – социальное развитие республики, снижение уровня преступности. Остро стояли вопросы приватизации, защиты интересов жителей республики, экологии.

В состав Верховного Совета входили 250 депутатов. Ими была проделана серьезная законодательная работа. Основы парламентаризма этим составом и закладывались. Одновременно решались вопросы статуса республики, ее дальнейшего развития, сохранения культур и языков народов, утверждения государственных флага и герба республики.

Многие пришли в парламент с конкретными наказами избирателей. Так, активная группа нижнекамских депутатов все время включала в повестку вопрос об атомной электростанции в Нижнекамском районе, пока не добилась остановки строительства.

– Какие еще вопросы волновали депутатов?

– Время тогда было напряженное. Зарплата, пенсии, стипендии – эти вопросы поднимались почти на каждой сессии. У депутатов из Казани была своя серьезной тема ветхого жилья в центре города. И надо отдать должное мудрости Минтимера Шаймиева [первый секретарь Татарского обкома КПСС, Председатель Верховного Совета ТАССР, первый Президент РТ, – прим. Т-и]. Заинтересованность депутатов и руководства столицы республики в ликвидации трущоб он воспринял как крик души.

Еще со времен Великой Отечественной войны в центре Казани, даже буквально рядом с Кремлем, люди жили в невыносимых условиях. А денег ни у федерального центра, ни у республики не было. В 1995 году Государственным Советом была принята республиканская программа ликвидации ветхого жилья, несмотря на сложность правового механизма его реализации. Это был первый опыт в стране.

По этой специальной программе ликвидации ветхого жилья 50 тыс. семей из трущоб переехали в бесплатные квартиры. Это было эпохальное событие не только для республики. Оно стало возможным благодаря взаимодействию исполнительной и законодательной властей, руководителей, трудовых коллективов предприятий республики.

В Татарстане также последовательно велась линия на мягкое вхождение в рынок, поддержку производств, развитие агрокомплекса.

Одно из первых постановлений было также по борьбе с организованной преступностью. Документ помог снизить уровень криминалистической ситуации, она стала не такой напряженной, потому что были прописаны жесткие меры.

«По специальной программе ликвидации ветхого жилья 50 тыс. семей из трущоб переехали в бесплатные квартиры. Это было эпохальное событие не только для республики» Фото: protatarstan.ru

«Порой до двух часов ночи на согласительной комиссии спорили»

– На смену Верховному Совету в 1995 году пришел Государственный Совет. Вы были первым заместителем Председателя Верховного Совета, а затем – заместителем Председателя Госсовета республики, стали непосредственным участником этого перехода. Какие новые задачи были поставлены перед Госсоветом, чем он стал отличаться от Верховного Совета?

– Государственный Совет – это не просто смена названия, это новая страница парламентаризма. В Татарстане впервые начал работу профессиональный парламент. Появилась группа депутатов, которые иногда работали на освобожденной основе.

Название соответствовало новому времени, а задачи сводились к дальнейшему развитию законодательной базы республики. И действительно Государственный Совет инициировал новые законопроекты, которые потом принимались и на федеральном уровне.

Это предполагало тесное сотрудничество со всеми профессионалами правовой сферы, но более всего – с юридическим факультетом КФУ. Азаль Миргалимович Каримов, Борис Леонидович Железнов, Талия Ярулловна Хабриева, Евгений Батырович Султанов и другие преподаватели, ученые в области права работали вместе с депутатами в рабочих группах, были незаменимыми экспертами.

– Много было споров среди депутатов?

– Да, у избранных депутатов было много энтузиазма, но опыта не хватало всем. Поэтому приходилось постоянно консультироваться с профессионалами, учиться друг у друга. Состав был очень активным, например, депутаты Александр Штанин, Иван Грачев, Марат Мулюков, Фандас Сафиуллин часто выдвигали альтернативные предложения.

После того как закон принимался за основу, работа еще долго продолжалась в согласительных группах. Я часто была их руководителем. Порой до двух часов ночи на согласительной комиссии спорили! Но когда я в половине восьмого на следующий день приезжала на работу, некоторые депутаты уже ждали с новыми поправками. Это означало, что они вообще не уходили с работы или шли к кому-то домой, где обсуждение продолжалось до утра.

Тогда приходилось все выстраивать с нуля, шаблонов, аналогов не было, поэтому лучше было открыто обменяться мнениями, поспорить, высказаться, всех услышать и прийти к согласию. Все-таки парламент – это место, где спорят, но потом приходят к одному приемлемому для всех решению. Поэтому дискуссии в парламенте – это часть профессиональной работы.

– Как тогда парламент взаимодействовал с избирателями, насколько прислушивался к мнению граждан при принятии политических решений?

– С избирателями мы находились на постоянной связи. Если учесть, что сессии транслировались по радио и телевидению, иногда они продолжались несколько дней, можно представить, насколько депутаты и модераторы были абсолютно узнаваемы. Часто проводили выездные заседания.

Когда был готов проект Конституции республики, наверное, не было ни одной деревни, в которой не побывали бы депутаты. Представители всех депутатских групп ездили по городам и селам, представляли проект, мы считали, что самое важное – услышать татарстанцев. Даже в маленьких деревнях зал был полный. Все задавали вопросы. Глаза в глаза с ними мы обсуждали Конституцию как главный вопрос жизни.

Параллельно депутаты узнавали, какие проблемы волнуют жителей. Больше всего вопросов было по школам, по созданию рабочих мест, чтобы молодежь не уезжала.

В день сессии прямо на площади Свободы собирались митингующие. Часть депутатов вопросы решала на сессии, а часть – по поручению Председателя Госсовета направлялась на площадь. Люди выходили на митинги, чтобы получить конкретные прямые ответы.

«Люди выходили на митинги, чтобы получить конкретные прямые ответы» Фото: © Хашев / РИА Новости

«Непросто было решить вопрос о разграничении государственной и муниципальной собственности»

– Какие наиболее значимые законы были приняты в период вашей работы в парламенте? Какие предложения вы внесли?

– Можно назвать закон о местном самоуправлении. Непросто было, например, решить вопрос о разграничении государственной и муниципальной собственности. Позже в этот закон вносились поправки, но основы были сформированы именно тогда.

Татарстан первым из регионов в 1999 году учредил республиканскую награду «Ана даны – Материнская слава». Когда я пришла к Минтимеру Шариповичу с этим предложением, он сразу согласился, что награду для женщин-матерей нужно восстанавливать.

– До избрания первым заместителем Председателя Верховного Совета вы работали в средствах массовой информации. Почему вы поменяли сферу деятельности?

– У меня не было мыслей менять работу. И так была в гуще событий. Была парламентским корреспондентом, даже на Съезд Народных депутатов СССР самостоятельно аккредитовалась!

Когда общество «Милосердие», близкое к женсовету ТАССР, выдвинуло меня кандидатом в депутаты, я хотела поблагодарить и извиниться. Но меня пригласил к себе наш главный редактор газеты «Республика Татарстан». Евгений Андреевич Лисин был лаконичен: «Зиля, тебя, конечно, никуда не изберут. Но в связи с тем, что из нашей редакции меня тоже выдвинули в другом округе, еще и заместителя редактора, люди могут всякое подумать… Поэтому я тебя прошу – побудь пока третьим кандидатом».

В моем округе было семь претендентов. Главный из них – предприниматель, в прошлом помощник крупного партработника. А предприниматели тогда были в фаворе – представители нового класса, вся надежда на них, они должны были спасти экономику и страну.

Избирательная команда в начале компании состояла из моего окружения – опытного деятеля женского движения Дании Давлетшиной и коллег-журналистов, семьи. Как только заканчивался рабочий день, мы с коллегами ходили по домам. Они про меня рассказывали, жильцы задавали вопросы. Весь округ был как на ладони. Помню, избиратели даже писали мне, кто из кандидатов халаты бабушкам раздает, кто пианино школе подарил. Предупреждали: «Не зевай, соперники работают!» Значит, набралась команда сочувствующих и единомышленников. Было приятно сознавать, что избиратели, их определенная часть, не скрывали свою заинтересованность.

Иллюзий я не строила, в день выборов вечером уже была дома. Смогла вовремя уложить сына. Под утро раздался телефонный звонок. Борис Ханафиевич Сыромолотов, руководитель отдела аппарата Верховного Совета, поздравил меня с избранием депутатом.

Так началась операция «журналист меняет профессию». Потребовалось набрать больше знаний и опыта. Первые два года депутатства я была парламентским корреспондентом, потом избрали на ответственный пост вице-спикера.

Парламент Татарстана, который возглавляли Минтимер Шаймиев, Василий Лихачев и Фарид Мухаметшин, стал для меня школой участия в государственных делах. Уверена, что не только для меня и многих моих коллег он послужил площадкой политического и профессионального роста. Эти навыки пригодились и в годы работы в Правительстве в качестве министра и заместителя премьер-министра, под руководством Премьер-министра, нынешнего Раиса Татарстана Рустама Минниханова.