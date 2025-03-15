Валентин Паймухин: «Просто объективно каждому времени нужен свой парламент»

«Татар-информ» продолжает серию интервью с теми, кто стоял у истоков первого профессионального парламента республики. О том, чем он отличался от Верховного Совета РТ, почему так активен татарстанский избиратель и сколько получали профессиональные депутаты, нам рассказал председатель ключевой комиссии Госсовета РТ в 1995-2000 гг. Валентин Паймухин.





Валентин Паймухин: «У депутатов было очень много работы. Работа просто кипела»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы привезли с собой в Казань семьи, и жены часто не могли устроиться на работу»

– Валентин Борисович, задам вначале общий вопрос. В ту пятилетку, когда вы были депутатом, в нашей стране произошло сразу несколько поворотных событий. Каким это время осталось в вашей памяти, как бы вы его охарактеризовали?

– Если говорить о том времени, то начать надо, пожалуй, с 6 ноября 1992 года, дня принятия Конституции Республики Татарстан, и с 12 декабря 1993 года, когда была принята Конституция Российской Федерации. Тогда же были проведены и первые выборы депутатов Государственной Думы, которые у нас проходили уже после подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Татарстан о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти от 15 февраля 1994 года.

Мне тогда посчастливилось быть председателем Нижнекамской окружной избирательной комиссии, в которую входили 15 районов республики. Выборы, как вы понимаете, проводились в совершенно новый орган государственной власти, что уже само по себе было очень интересно. Во-первых, была полная свобода выдвижения. Кто только тогда не выдвигался – чуть ли не каждый, кто считал, что может быть депутатом. Во-вторых, еще не были отрегулированы многие выборные процедуры, не было стандартов.

Например, тогда только появился институт наблюдателей, и их работа на участках регулировалась произвольно. Где-то председатель избирательной комиссии мог поставить их в двадцати метрах от урн, а где-то, где наблюдатели были понапористее, они могли стоять и в трех метрах. Сегодня прозрачность выборного процесса обеспечивается современным избирательным законодательством, а что касается наблюдателей, то их работа детально регулируется так называемым «Золотым стандартом общественного наблюдения».

На следующий год, в марте 1995-го, прошли выборы и в Государственный Совет Татарстана, на которых впервые избирались депутаты, работающие на профессиональной основе. Хотя тогда, напомню, в составе парламента были и главы районных администраций, несмотря на принцип разделения властей. Всего же было 130 депутатов, и 39 из них работали на постоянной основе. Заседания этого «малого парламента», как мы его называли, проходили два-три раза в неделю.

– А какая зарплата была у этих профессиональных депутатов?

– Очень небольшая. Точную сумму сейчас уже не назову, но помню, что многие иногородние депутаты испытывали, скажем так, нехватку денег. Мы ведь привезли с собой в Казань семьи, и жены часто не могли устроиться на работу.

В марте 1995-го прошли выборы в Государственный Совет Татарстана, на которых впервые избирались депутаты, работающие на профессиональной основе Фото: 100tatarstan.100tatarstan.ru

– Но служебное жилье вам предоставили?

– Да. Правда, избирались мы в марте, а жилье предоставили только в сентябре. До этого мы жили в гостинице «Татарстан». В те времена жить там было невозможно – не успеешь забрать ключи от номера, как уже звонят с разного рода непотребными предложениями (смеется). Месяц мы так помучились и вместе с моим товарищем, тоже депутатом, решили взять путевки в санаторий «Казанский». Там тоже пожили месяц. В общем, были свои сложности.

Но когда на одном из собраний малого парламента мы начали роптать – этого, мол, нет, того нет, Минтимер Шарипович сказал: вы же сами писали, что готовы работать на профессиональной основе. И когда сегодня, участвуя в работе различных общественных организаций, бывают проблемы с кворумом, то есть с явкой, я всегда вспоминаю эти слова и говорю своим коллегам: вы же давали согласие работать, никто вас не заставлял, так что будьте добры работать.

А вообще время было интересное. Во-первых, у депутатов было очень много работы. Работа просто кипела. Мы принимали большое количество не только законов, но и различных заявлений Государственного Совета. Многие из этих законов, такие как «О местном самоуправлении», изменения в Конституцию Татарстана, выборные законы, были основополагающими.

«Все кандидаты очень много «ходили ногами». Мы обошли почти каждую квартиру избирательного округа, не было домов, которые мы бы не затронули» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я, конечно, только посмеялся – у меня и в мыслях не было идти в депутаты»

– Вы избирались от КПРТ, так?

– Нет, не так. Меня выдвинул Совет ветеранов Нижнекамска при поддержке КПРФ. Я тогда работал начальником Управления социальной защиты и пенсионного обеспечения нижнекамской администрации. Пришли ко мне ветераны во главе с депутатом Верховного Совета РТ Михаилом Казаковым, очень уважаемым в Нижнекамске человеком, и представители коммунистов. Михаил Григорьевич говорит: «Я на следующий срок не пойду, возраст уже не позволяет. Мы хотим предложить тебя. Собираемся идти к главе города и района».

Я, конечно, только посмеялся – у меня и в мыслях не было идти в депутаты. И я был уверен, что глава Агтас Нургатиевич Галиахметов меня не отпустит. Так им и сказал. Тогда социалка была очень сложным направлением, как раз только начал действовать новый пенсионный закон 1992 года. Помню, когда пришел на работу в администрацию в 1991 году, пенсионеры с вечера занимали очередь, чтобы попасть ко мне на прием.

И Агтас Нургатиевич действительно не согласился меня отпустить. Предлагал даже другую, более ответственную должность, видимо, работал я неплохо. Но ветераны пошли к нему еще раз, и на этот раз он уже дал добро. Ну как дал добро – сказал: ладно, он все равно не пройдет. Но мне удалось победить во втором туре.

– В теледебатах участвовали?

– Нет, тогда теледебатов как таковых не было. Кандидаты просто записывали обращения к избирателям на местном телевидении. С народом мы, конечно, тоже общались. В школах проходили встречи с избирателями, залы всегда были битком. Каждый кандидат выступал, защищал свою программу.

В прямых эфирах мне тоже довелось поучаствовать, еще в 1992 году. Тогда мы с покойной ныне Резедой Макуевой организовали на нижнекамском телевидении три прямых эфира со мной как начальником Управления соцзащиты. Это было в формате «вопрос – ответ». Их посмотрели и реально участвовали в прямом эфире очень многие, и, может быть, тогда меня люди и запомнили.

А вообще все кандидаты очень много «ходили ногами». Мы обошли почти каждую квартиру избирательного округа, не было домов, которые мы бы не затронули.

– В парламенте вы возглавили постоянную комиссию по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и внешних связей. Как это произошло, почему именно вы?

– О том, чтобы возглавить постоянную комиссию, я тоже, конечно, не думал. Но однажды мне вдруг приходит телеграмма с приглашением прибыть к Василию Николаевичу Лихачеву. Я приехал в Госсовет, зашел к нему, он говорит: «Есть предложение выдвинуть тебя к избранию председателем постоянной комиссии». Я, естественно, отказался поначалу. А он говорит: «Ты что, это уже согласовано!»

– А он уже был председателем Госсовета?

– Еще нет. Но тогда уже было ясно, что он оставит должность вице-президента Татарстана и возглавит парламент.

«То, что сейчас Рустам Нургалиевич поставил вопрос о том, что регионы сами должны определять форму местного самоуправления, – это совершенно правильно» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Как «простому крестьянину» за каждой бумажкой мотаться? Думают, что все владеют интернетом, – да ничего подобного!»

– Давайте перейдем к местному самоуправлению, которое, как вы говорили в одном из интервью, было приоритетным направлением работы вашей комиссии. Тем более что сегодня этот вопрос снова актуален.

– Тогда его актуальность была связана еще и с повсеместным противостоянием губернаторов и мэров столиц регионов. В то время мы много ездили по субъектам Федерации. И куда не приедешь, обязательно видишь эту историю. А у нас в Татарстане такое в дурном сне невозможно было представить. При этом на федеральном уровне нас все время критиковали, что мы не соблюдаем закон Российской Федерации от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Но дело в том, что в Татарстане власть всегда работала и работает с населением. Меня и тогда, и позже, когда я был исполнительным директором – руководителем аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России, все время спрашивали: «Как вам удается добиваться такой активности избирателей на выборах?» У нас тогда было 905 субъектов местного самоуправления, потом их стало еще больше, под тысячу. И я всегда отвечал: да потому что у нас власть работает с населением! У нас руководители республики как минимум раз в год выезжают в каждый район, проводят отчетные сессии. Плюс выезды по другим поводам, а в предвыборные года тем более. То есть население охвачено вниманием, ему все разъясняют, отсюда и высокие показатели участия в выборах.

И то, что сейчас Рустам Нургалиевич поставил вопрос о том, что регионы сами должны определять форму местного самоуправления, – это совершенно правильно. Когда я слушал эту дискуссию, все время думал про себя: надо же, уже 30 лет прошло, а мы говорим все о том же. Тогда Татарстан выбрал правильное направление. Что скрывать-то, сегодня подразделения федеральных министерств и ведомств есть уже не в каждом районе, они формируются по межрайонному принципу. Межрайонные отделения налоговой инспекции, Социального фонда…

Как «простому крестьянину» за каждой бумажкой мотаться? Думают, что все владеют интернетом, – да ничего подобного! Раньше автобусное сообщение с каждым населенным пунктом и районным центром было обязательным, а сейчас оно есть не везде. Значит, человек должен кого-то уговорить, чтобы тот его отвез, подождал, привез. Получается, что власть как бы отдаляется от людей. И в такой ситуации ликвидировать первый уровень местного самоуправления, самую близкую к народу власть…

В итоге в Государственной Думе приняли наш, с татарстанскими поправками, вариант закона, и это очень разумно. Регионы смогут сами определять, какое местное самоуправление им больше подходит, одноуровневое или двухуровневое.

Государственным Советом первого созыва приняты 26 законов, внесенных депутатами в порядке законодательной инициативы Фото: © «Татар-информ»

«Уже тогда, в 1998-м, украинцы везде к нам придирались»

– Какие законы, принятые вашим созывом и опередившие федеральное законодательство, вы бы отметили? Те, что принесли реальную пользу.

– Во-первых, Закон «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». Это реально работало, молодым действительно предоставлялись квартиры. Потом, Закон о свободной экономической зоне «Алабуга», который позже стал «об особой экономической зоне». «О нефти и газе»… Да много их было. Государственным Советом первого созыва приняты 26 законов, внесенных депутатами в порядке законодательной инициативы.

– Наверное, еще специальный налог для программы ликвидации ветхого жилья?

– Немного не так. Программа ликвидации ветхого фонда была принята в октябре 1995 года указом Президента Республики Татарстан, где впервые в качестве основного источника финансирования были определены внебюджетные средства – 1% от дохода предприятий республики. Эта программа помогла и комфортное жилье получить очень многим людям, и поменять облик Казани.

Еще закон «О внесении изменений в Конституцию РТ», «О выборах Президента РТ», «Об Уполномоченном по правам человека в РТ», «О Комитете парламентского контроля Государственного Совета РТ», «О государственных символах РТ», целый блок законов по совершенствованию избирательной системы в республике. Они тоже проходили через нашу комиссию.

– Расскажите какой-нибудь интересный случай из своей депутатской жизни. Где вы, кстати, встретили дефолт 1998 года? В отпуске?

– Да, все депутаты были в отпусках. Тогда как раз Ельцин сказал свое «Девальвации не будет, твердо и четко» (14 августа, за три дня до дефолта, – прим. Т-и), ну мы и помчались в отпуска (смеется). Я взял путевку в ялтинский санаторий имени Кирова и поехал на машине, сначала в Москву, дальше вниз по карте: Тула, Орел, Курск, Белгород, потом Украина – Харьков, Днепропетровск, Запорожье. Мелитополь…

Приехали в Ялту и вскоре слышим: дефолт! Я-то предполагал, что заправлю машину ближе к концу отдыха и «почапаем» не спеша домой в Казань. А рубли никто теперь не берет, заправиться невозможно, вокруг паника. Так один день проходит, второй, нам уже, понятно, не до отдыха. Ну, потом все-таки начали заправлять, и мы смогли уехать.

Обратно я ехал уже вдоль Азовского моря через Мелитополь, Мариуполь, Таганрог и дальше. Уже тогда, к слову, украинцы везде к нам придирались. В Крыму мы поднялись на машине на Ай-Петри, а там всякие, скажем так, дикие организации торговли типа шашлычных и в дупель пьяные ребята. Кричат в наш адрес нехорошие слова и разного рода оскорбления. А я с двумя детьми. Конечно, сразу погрузились обратно в машину и уехали. Тогда я сказал, что в Крыму был первый и последний раз.

Сейчас, слава богу, все уже совсем по-другому. В 2019 году я ездил в Крым в составе делегации Общественной палаты Республики Татарстан. Встречались и с депутатами в Госсовете Крыма, и с членами Общественной палаты Крыма. В Общественной палате Севастополя тоже была встреча. Нас тогда поразила эта атмосфера неподдельного патриотизма, особенно в Севастополе. Так совпало, что у Общественной палаты Севастополя завершался срок полномочий, и мы присутствовали на вручении грамот. Выходит молодая женщина, ей вручают грамоту за активную работу, и она говорит: «Служу России и городу-герою Севастополю!» И каждый следующий произносит такие же слова.

«Сегодня все это более упорядочено. Я не хочу сказать, что тогда было лучше, что трава была зеленее, небо голубее, – вовсе нет. Просто объективно каждому времени нужен свой парламент» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Верховном Совете был более политизированный состав. А нас с самого начала настраивали на работу»

– Валентин Борисович, подытоживая: чем ваш созыв Госсовета отличался от 12-го созыва Верховного Совета Татарстана?

– 12-й созыв Верховного Совета республики заложил основы государственности и законодательства Татарстана. А мы уже напринимали новых, во многом новаторских законов. Чем еще отличался наш созыв? Во-первых, у нас был самый молодой активный депутат Сергей Брусов – «афганец» из Альметьевска. Были, конечно, и возрастные депутаты. Было много грамотных, скрупулезно работавших над проектами документов с карандашом в руке юристов – Минфаик Вафин, Мидхат Курманов, Рашит Вагизов, Фарид Шайдуллин, Вениамин Чубаренко и другие. Естественно, писатели, поэты: Туфан Миннуллин, Разиль Валеев, Роберт Миннуллин, Ренат Харисов. Эта группа активно боролась за сохранение татарского языка, национальной культуры. Каждый из них был, а Ренат Магсумович и остается, личностью.

Наконец, наш председатель Василий Николаевич Лихачев, юрист высочайшего уровня, теоретик международного права. Поэтому мы и ездили нередко за границу набираться опыта. В частности, парламентская делегация была в Кувейте, куда не каждый попадет. И к нам часто приезжали, был постоянный обмен делегациями между субъектами Российской Федерации, множество совместных мероприятий. Я уже не говорю о контактах с Башкирией, Удмуртией, Чувашией, Мордовией, Саратовской областью и так далее. Ассоциация «Большая Волга», в которой я был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, тоже появилась именно тогда.

В 12-м созыве Верховного Совета республики был более политизированный состав. А нас с самого начала настраивали на работу, на законотворчество, и мы шли именно работать. Помню, что в моем обращении к избирателям было: «Депутат не просто хороший человек, он должен быть еще и юристом, работать на профессиональной основе». Я и тогда говорил, что депутат – это профессия, и сейчас в этом убежден. Множество законов мы писали собственноручно.

Раз в месяц мы «железно» вели прием населения в своем округе. Тогда были только одномандатные округа, поэтому все кандидаты, опять-таки, «ходили ногами». Помимо приема, проводили встречи с избирателями. На заседания постоянных комиссий по первому приглашению приходили министры – участвовали в работе комиссий, отвечали на вопросы. Я уже не говорю о парламентских слушаниях, особенно по бюджету. Рустам Нургалиевич, будучи сначала министром финансов, а затем премьер-министром, участвовал в них всегда. Бывало, засиживались до часу ночи, один раз сидели даже до трех.

Сегодня все это более упорядочено. Я не хочу сказать, что тогда было лучше, что трава была зеленее, небо голубее – вовсе нет. Просто объективно каждому времени нужен свой парламент. Нынешним парламентом республики проводится много выездных мероприятий. Это и выездные заседания президиума Государственного Совета РТ, и выездные заседания комитетов Госсовета. Сегодня при каждом комитете парламента активно работают экспертные советы. Председателем Экспертного совета при Комитете по законности и правопорядку с 2016 года доверено быть мне. С каждым созывом в работу Государственного Совета вносится что-то новое, новаторское.