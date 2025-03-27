«Единство целей при разнообразии мнений – главный принцип успеха парламентской работы»

30 марта Госсовету РТ исполнится 30 лет. Накануне этого знакового события глава высшего представительного органа республики рассказал «Татар-информу» о важнейших законодательных решениях, во многом определивших облик современного Татарстана, о том, как пишутся законы и почему сегодня значительно возрастает роль парламентариев во всем мире.





Фарид Мухаметшин: «За прошедшие 30 лет фактически была написана новейшая история республики, заложены основы современного республиканского законодательства»

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

«Самое правильное решение может быть найдено только совместно»

— Фарид Хайруллович, безусловно, 30-летие Государственного Совета – важное событие в общественно-политической жизни Татарстана. А что эта дата значит лично для вас, человека, который более 30 лет стоит у руля татарстанского парламента?

— Прежде всего, это знаковый этап в вековой истории татарстанского парламентаризма. За прошедшие 30 лет фактически была написана новейшая история республики, заложены основы современного республиканского законодательства, сформирован правовой каркас социально-экономических успехов Татарстана, межнационального и межконфессионального мира и согласия, единства многонационального народа республики.

Безусловно, все это стало возможным благодаря мощному правовому фундаменту, заложенному Верховным Советом Татарской АССР (1938–1995 гг.), а до него — Центральным исполнительным комитетом Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Татарской АССР (в 1920–1938 гг.).

Именно в 1990-е годы под руководством Минтимера Шаймиева (в 1990 году — Председатель Верховного Совета ТАССР, в 1991-м — первый Президент Татарстана, в настоящее время — Государственный Советник Республики Татарстан) была создана особая, я бы даже сказал — уникальная татарстанская модель социально-экономического развития, сформированы правовые основы современной государственности республики, принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана и Конституция республики. Фактически с нуля мы сформировали позитивный международный имидж Татарстана. Сегодня о республике знают на всех континентах планеты.

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Татарстан всегда считался регионом, в котором сформирована одна из самых прогрессивных систем законодательства. Наши подходы были признаны опережающими, а позднее — модельными, и республиканские законы, принятые в те годы, нередко становились основой для разработок федеральных.

В 1990-е годы была заложена еще одна крепкая традиция татарстанского парламентаризма — выверенный баланс и слаженная работа всех ветвей, уровней и органов власти в единой команде.

Раис Татарстана Рустам Минниханов присутствует на всех заседаниях Государственного Совета. Ежегодно парламент республики разрабатывает план реализации положений Послания Раиса республики Государственному Совету. Идет активная работа депутатов в рамках предоставления Отчета Правительства, обсуждения докладов руководителей территориальных отделений федеральных ведомств. Налажено тесное взаимодействие с татарстанской депутацией в Государственной Думе, профильными комитетами и фракциями в муниципальных советах.

Такая командная работа дает свои результаты. Самое правильное решение может быть найдено только совместно. В этом я уверен.

30-летие Государственного Совета – важное событие и лично для меня, поскольку большая часть моей трудовой биографии связана с депутатской деятельностью. Что значит работать депутатом? В первую очередь выражать и законодательно защищать интересы своих избирателей, слушать и слышать людей, учитывать при принятии решений мнения всех граждан, переплавляя их волю в Закон.

Помню слова своего отца Хайруллы Динкаевича, фронтовика, участника Великой Отечественной войны, ответственного партийного работника, который нередко говорил: «Можно научиться работать с механизмами, но самое трудное — работать с людьми, убеждать их, вести за собой, работать на результат, не считаясь со временем». Его слова во многом стали и моим жизненным кредо. Надеюсь, я смог оправдать его наказы.

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

«Впервые в истории татарстанского парламентаризма высший законодательный орган власти перешел на «профессиональную основу»

— Как формировался Госсовет первого созыва? С чем связано переименование Верховного Совета в Государственный Совет? И только ли это переименование?

— Нет, конечно. В середине 1990-х годов, с принятием новой Конституции России и республик в ее составе, уставов регионов был уточнен правовой статус, сменились названия и механизм формирования органов представительной власти. Практическое воплощение на всех уровнях получил базовый принцип правового государства – разделение и баланс властей. В 1994–1995 годы в субъектах Российской Федерации прошли выборы в обновленные региональные парламенты. Так что свои 30-летние юбилеи в этом году отмечают многие региональные парламенты.

Первое заседание Государственного Совета первого созыва состоялось 30 марта 1995 года. Впервые в истории татарстанского парламентаризма высший законодательный орган власти перешел на «профессиональную основу», был образован постоянно действующий, так называемый малый парламент, в состав которого вошли 39 депутатов. Малый парламент заседал, как правило, по средам. Появилась возможность оперативного рассмотрения вносимых законопроектов, создания по мере необходимости рабочих групп по актуальным вопросам.

Депутатами Госсовета первого созыва были избраны 130 депутатов: 69 – по территориальным и 61 – по административно-территориальным одномандатным округам (по ним в состав парламента проходили главы районов и городов республики).

В дальнейшем, к третьему созыву мы сменили данный механизм на пропорционально-мажоритарную систему (выборы проходят по партийным спискам и одномандатным округам). Ее придерживаемся и поныне.

Председателем Государственного Совета первого созыва был избран Василий Лихачев. Его заместителями – Зиля Валеева и Ренат Харисов, Секретарем – Нурсиня Абдрашитова. Всего было образовано семь постоянных комиссий и Комитет парламентского контроля, его первым председателем стал Сергей Кирилов.

Государственным Советом первого созыва проведено 95 заседаний, в том числе 23 пленарные сессии. Парламент принял 146 законов, 2306 постановлений. Деятельность Государственного Совета в двух режимах – пленарные сессии и заседания малого парламента – определяла напряженный характер работы его президиума, который провел 83 заседания, на них было рассмотрено 800 вопросов и принято 1067 постановлений.

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

«За 30 лет Госсовет принял более двух с половиной тысяч законов, из них треть – базовых»

— Какие первые законодательные инициативы были у депутатов Госсовета?

— Конец 1990-х годов был непростым временем для экономики и социальной сферы республики и страны в целом. Шла приватизация, происходили важнейшие сдвиги в вопросах собственности. Татарстан и здесь предложил свой путь «мягкого вхождения в рынок». Парламент республики вместе с органами исполнительной и муниципальной власти оперативно реагировал на возникающие кризисные моменты, принимал законы, которые помогали оперативно решать поставленные задачи. Одними из первых законов, принятыми Государственным Советом, стали Земельный кодекс, законы о недрах, о нефти и газе, законы социальной направленности, например республиканский закон о целевом налоге для ликвидации ветхого жилья.

Фактически именно с принятия этого закона началась реализация уникальной программы ликвидации ветхого жилья, во многом изменившей внешний облик республики. Программа, как вы помните, стартовала по инициативе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и не имела аналогов в России. За девять лет действия программы было построено порядка 1,7 тыс. жилых домов общей площадью более 2,6 млн кв. м. Из трущоб в просторные квартиры переехали около 45 тыс. семей. В финансировании программы приняли участие свыше 35 тыс. предприятий и организаций.

Еще один резонансный документ, принятый Госсоветом первого созыва, – Земельный кодекс. Рассмотрение этого документа фактически дало старт обсуждению земельной реформы в республике. Он был принят 10 июля 1998 года, в то время как Земельный кодекс России – лишь в 2001 году, спустя три года после татарстанского.

— Какие из принятых Госсоветом за 30 лет законов вы считаете наиболее знаковыми?

— Всего за три десятилетия депутатами шести созывов было принято более двух с половиной тысяч законов, из них треть – базовых. Сложно выделить два-три из них. Могу назвать те законодательные решения, в которых Татарстан был пионером.

Так, Татарстан стал одним из первых среди регионов страны принял закон об обращении граждан. Мы на законодательном уровне прописали механизм работы с обращениями граждан и трудовых коллективов, порядок их рассмотрения, регламент приемов заявителей, ответственность должностных лиц за нарушения. С тех пор негласно в республике каждый вторник – это день приема граждан, с обращениями работают и парламентарии, и органы исполнительной и муниципальной власти. Только в прошлом году в Государственный Совет поступило более 10 тысяч обращений.

В 2007–2009 годах прошла кодификация законов. В республике были приняты Избирательный, Семейный, Экологический кодексы, Кодекс об административных правонарушениях. В едином нормативно-правовом акте были объединены по принципу «одного окна» все законы, регулирующие ту или иную сферу жизни республики.

Среди знаковых могу обозначить и Стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, принятую в статусе закона. Что касается отрасли сельского хозяйства, то здесь резонансным стал закон о государственной поддержке личных подсобных хозяйств, который дал новый толчок развитию фермерского движения и частично решил вопросы занятости сельчан.

Депутаты Госсовета рассмотрели большой блок конституционных законов. Хотя законы о государственных символах республики были приняты Верховным Советом, именно Государственный Совет утвердил текст гимна Татарстана.

Вносились изменения и в Конституцию Татарстана. Значительная их часть была направлена на актуализацию положений, регулирующих систему органов государственной власти, их полномочия, координацию деятельности и их взаимодействия. Кроме того, были расширены социальные гарантии.

Социальная сфера традиционно находится под пристальным вниманием парламентариев. Ежегодно Госсовет Татарстана принимает социально направленный бюджет, более 70% расходной части – социального характера (образование, здравоохранение, льготы и субсидии). Оказывается поддержка и бизнесу, предоставляются налоговые преференции и льготы.

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

«Депутаты принимали активное участие в формировании и отправке гуманитарных грузов на Донбасс, сопровождали гуманитарные конвои»

— Фарид Хайруллович, вы были депутатом Верховного Совета, вот уже шесть созывов возглавляете Государственный Совет. Какой период вам запомнился больше всего?

— Каждый созыв Государственного Совета по-своему интересен и уникален, поскольку законотворчество всегда отвечает запросам времени.

Так, время работы Государственного Совета первого созыва – это период упреждающего законотворчества, решительных шагов по реформированию экономики, адресной социальной защиты населения. Развивая и уточняя конституционные, договорные положения, законы помогали решать совершенно конкретные, практические задачи, возникавшие в то непростое время «на земле». Говорю об этом со знанием дела, побывал, что называется, «по обе стороны» – и в качестве Премьер-министра, и Председателя парламента.

С накоплением законотворческого опыта совершенствовались и формы работы парламента. Была создана Комиссия для идентификации республиканских законов и постановлений Госсовета на татарском и русском языках (1997 год), введен институт «Правительственных» часов (1999 год), законодательно утверждена должность Уполномоченного по правам человека (2000 год) и т.д.

В период работы Государственного Совета второго созыва происходит укрепление вертикали власти и гармонизация российского правового поля.

В третьем созыве после проведения Съезда народов Татарстана большое внимание парламентариев было уделено разработке Концепции нацполитики республики. Кроме того, этот созыв был связан с масштабной работой по совершенствованию правовой базы местного самоуправления, власти, самой близкой к народу. За этот период Государственным Советом было принято более 200 республиканских законов, регулирующих правоотношения в муниципальном сообществе.

Важнейшей особенностью работы Госсовета четвертого созыва стал переход от ситуативного к системному законотворчеству, опирающемуся на постоянный контакт с органами исполнительной и муниципальной власти, институтами гражданского общества, взаимодействие с обеими палатами российского парламента.

Государственный Совет пятого созыва сосредоточил свое внимание на законодательном сопровождении основных программ модернизации экономики и социальной сферы.

Депутатскому корпусу шестого созыва пришлось столкнуться с серьезными вызовами: пандемия коронавируса, специальная военная операция, беспрецедентное политическое и санкционное давление. В сложившихся условиях приходилось искать нетривиальные формы и методы законотворческой работы, оперативно реагировать на новые проблемы и задачи.

С начала спецоперации уже принято более 20 законов и подзаконных актов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Депутаты Госсовета активно включились в волонтерскую деятельность, принимали активное участие в формировании и отправке гуманитарных грузов, сопровождали гуманитарные конвои на Донбасс. Четверо депутатов нынешнего созыва – участники спецоперации, а Расим Баксиков удостоен звания Героя России.

Седьмой созыв Госсовета уже запомнился активной работой над совершенствованием федерального законодательства в муниципальной сфере, когда голос Татарстана был услышан, и федеральный законодатель отменил свое решение упразднить городские и сельские советы, сохранив регионам право выбора, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет.

Вклад парламента в развитие нашей республики переоценить невозможно. Принятые депутатами законы способствовали формированию Татарстана как региона с высокой политической культурой, развитой экономикой и адресной социальной поддержкой населения, территории межнационального мира и межконфессионального согласия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В наше время очень важны парламентская дипломатия и диалог»

— Это факт бесспорный, Фарид Хайруллович. А каково вообще, на ваш взгляд, значение парламента в системе власти?

— Я неоднократно говорил, что парламентаризм – это огромное завоевание общества.

Сегодня, когда в мире преобладает политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, парламентарии способны сохранить доверие и связь между народами, оказать позитивное влияние на решение наиболее острых международных и региональных проблем. В наше время, когда многие страны отказываются слышать друг друга, очень важны парламентская дипломатия и диалог, ведь доверие возникает только на этой основе.

Татарстан еще в начале 1990-х годов одним из первых среди субъектов РФ заявил о необходимости развития международных связей на региональном уровне, включился в процесс развития международных и межрегиональных контактов, внедрения инструментов «народной дипломатии», в том числе парламентской, партийной и общественной.

В настоящее время заключены и имеют силу 11 соглашений и протоколов с зарубежными партнерами, 45 соглашений о межпарламентском сотрудничестве с 38 субъектами Российской Федерации.

Значительный рост авторитета и политического веса происходит и у законодательных органов власти в субъектах Российской Федерации. В их ведении не только региональное нормотворчество – они участвуют в стратегическом планировании развития территорий, формировании органов исполнительной власти, ряда значимых общественных институтов.

— Большинство избирателей думают, что законы «пишут» непосредственно депутаты. Но на самом деле субъектов, имеющих право разработать и внести закон, намного больше. Кто они – эти субъекты?

— Субъекты права законодательной инициативы в Государственном Совете определены в статье 76 Конституции Республики Татарстан, а именно: Раис Республики Татарстан, Президиум и комитеты Государственного Совета, Кабинет Министров Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан, Прокурор Республики Татарстан, представительные органы местного самоуправления. Право законодательной инициативы принадлежит также Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан по вопросам их ведения. Таким образом, всего в республике 1071 субъект права законодательной инициативы.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Законотворческий процесс уже невозможен без взаимодействия с экспертным сообществом»

— Вот уже более десяти лет республиканский парламент при разработке законов активно привлекает экспертное сообщество. Такая практика оправдала себя?

— Да, безусловно. Практика показала, что это был верный шаг, и законотворческий процесс сегодня уже невозможен без взаимодействия с экспертным сообществом. Создана действенная площадка для обсуждения законодательных инициатив.

Сегодня экспертные советы активно работают при всех восьми парламентских комитетах. В их составе – представители органов государственной власти, общественных объединений и научных учреждений, профильные специалисты. Члены экспертных советов представляют экспертное заключение по рассматриваемым законопроектам на заседаниях комитетов, а также на заседаниях Государственного Совета.

Когда к обсуждению законопроектов привлекается максимальное количество экспертов, специалистов и правоприменителей, из-под пера депутатов выходят наиболее выверенные правовые акты.

— Фарид Хайруллович, в Государственный Совет избирается 100 депутатов. Как при таком разнообразии мнений удается «примирять» позиции парламентариев?

— Единство целей при разнообразии мнений – вот секрет парламентской работы. С первого созыва и по сей день в стенах Государственного Совета звучат самые разные точки зрения. Такой плюрализм существенно обогащает парламентскую повестку, ведь, как известно, в споре рождается истина.

Вот уже два созыва подряд представительство в парламенте получают пять партий, заметно возросли роль и значение парламентских фракций «Единая Россия» и КПРФ, депутатской группы ТНВ и объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие», в активе которого – не только законотворчество, но и многочисленные социальные и благотворительные проекты.

На протяжении более 10 лет «непарламентским партиям» предоставляется возможность с трибуны Государственного Совета выразить свою позицию при обсуждении актуальных законопроектов.

Тридцать лет Государственный Совет выступает собирателем и выразителем интересов общества. В этом и заключается его историческая миссия.

Уверен, 30-летие Государственного Совета станет точкой отсчета нового периода в развитии нашего парламентаризма и сильного, процветающего, опирающегося на право и законы Татарстана.