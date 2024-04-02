Валеева об атаке дронов на Татарстан: Мирное созидание сегодня находится под прицелом

Нужно уделять больше внимания вопросам безопасности, особенно с учетом проводимых и предстоящих международных мероприятий в Татарстане. Таким мнением поделилась с «Татар-информом» председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева, комментирую ситуацию с атакой БПЛА на ОЭЗ «Алабуга».

«Сейчас нужно еще более строгими быть в вопросах безопасности. Мы – республика с огромным потенциалом, поэтому интерес врагов к нам особенный, тем более что у нас сейчас проводятся и планируются множество международных мероприятий», – заявила Валеева.

Она выразила надежду, что пострадавшие в скором времени поправятся и смогут вернуться к привычному образу жизни.

«Очень важно сейчас еще раз вспомнить, в какой степени враг коварен, изворотлив и на что он готов идти. Нам нужно сохранять хладнокровие и не поддаваться панике. Очень важно расценивать все трезво и судить обо всем только по проверенным фактам», – добавила председатель Общественной палаты Татарстана.

По ее словам, сегодня каждому необходимо лучше и четче выполнять свои задачи, проявлять большую сосредоточенность и ответственность, быть едиными и готовыми подставить друг другу плечо.

«На мой взгляд эта ситуация обязывает нас быть более строгими к себе и окружающим. Никто не ждал в 6 утра [атаки], и целями становятся именно мирные граждане и города. Но мы продолжаем в этой ситуации работать. К сожалению, мирное созидание сегодня находится под прицелом. И это одна из характерных черт этого сложного времени», – заключила собеседница агентства.

Утром 2 апреля предприятия в Елабуге и Нижнекамске были атакованы БПЛА. Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.