Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани

Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии двух новых поликлиник в Казани.

Раис Татарстана лично прибыл на открытие филиала городской поликлиники № 20 на улице Фикрята Табеева. Она будет оказывать медпомощь жителям жилых комплексов «Весна» и «Весна 2».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в режиме видеосвязи Раис открыл здание детской поликлиники №11 в ЖК «Волжские просторы».

«Два микрорайона нашей столицы получили очень достойные медицинские объекты. Поздравляем! В добрый путь», – напутствовал Рустам Минниханов.