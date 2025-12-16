Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани
Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии двух новых поликлиник в Казани.
Раис Татарстана лично прибыл на открытие филиала городской поликлиники № 20 на улице Фикрята Табеева. Она будет оказывать медпомощь жителям жилых комплексов «Весна» и «Весна 2».
Также в режиме видеосвязи Раис открыл здание детской поликлиники №11 в ЖК «Волжские просторы».
«Два микрорайона нашей столицы получили очень достойные медицинские объекты. Поздравляем! В добрый путь», – напутствовал Рустам Минниханов.