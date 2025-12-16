news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 декабря 2025 10:48

Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани
Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии двух новых поликлиник в Казани.

Раис Татарстана лично прибыл на открытие филиала городской поликлиники № 20 на улице Фикрята Табеева. Она будет оказывать медпомощь жителям жилых комплексов «Весна» и «Весна 2».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в режиме видеосвязи Раис открыл здание детской поликлиники №11 в ЖК «Волжские просторы».

«Два микрорайона нашей столицы получили очень достойные медицинские объекты. Поздравляем! В добрый путь», – напутствовал Рустам Минниханов.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#поликлиники #объекты здравоохранения #здравоохранение #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025