Общество 16 декабря 2025 12:47

Рустам Минниханов вручил больницам Татарстана девять машин скорой помощи

Рустам Минниханов вручил больницам Татарстана девять машин скорой помощи
Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Сегодня в Казани на торжественном открытии поликлиник в ЖК «Весна» и «Волжские просторы» Раис Татарстана Рустам Минниханов передал больницам республики новые автомобили скорой медицинской помощи класса «В».

Девять автомобилей оснащены всем необходимым современным оборудованием. Их передали в медицинские учреждения Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Лениногорска и Нижнекамска.

«Вопросы здравоохранения были и остаются приоритетными для республики – это качество жизни татарстанцев», – подчеркнул Раис РТ.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани.

