Жеребьевка участников Игр будущего пройдет в Москве 20 декабря

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Участники Игр будущего в дисциплинах фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX, кибатлетика, фиджитал-единоборства и гонки дронов впервые узнают имена своих соперников 20 декабря в Москве. В одном из павильонов столичного парка ВДНХ пройдет церемония жеребьевки. Об этом сообщили на официальном сайте турнира.

Специальным гостем станет известный молодежный видеоблогер Влад А4. Он запустит для своих зрителей интерактивный конкурс в соцсетях. Главным призом станут билеты на фиджитал-игры в Казани.

Напомним, Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.

Как заявил ранее руководитель чемпионата Игорь Столяров, участники турнира в Казани напишут новую главу в истории мирового спорта и дадут ему новый виток.