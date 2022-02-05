Женская сборная России по хоккею с разгромным счетом проиграла США

Олимпийская женская сборная России по хоккею во втором туре группового этапа уступила сборной США со счетом 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).

Шайбы в составе американок забрасывали Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Саванна Хэрмон, Алекс Карпентер и Джесси Комфер.

Для нашей национальной команды эта игра стала уже второй на турнире. В первом матче российские хоккеистки без шести игроков основы, заболевших ковидом, одолели команду Швейцарии со счетом (5:2). В следующей встрече россиянкам предстоит сразиться с Канадой, которая в первых двух турах суммарно забросила 23 шайбы.

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