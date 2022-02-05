«Ак Барс» и «Нефтехимик» узнали соперников по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее КХЛ официально объявила о завершении регулярного чемпионата и итоговом распределении команд в турнирной таблице по проценту набранных очков от максимально возможного количества.
После всевозможных подсчетов оба татарстанских коллектива лиги «Ак Барс» и «Нефтехимик» попали в топ-8 Восточной конференции и вышли в плей-офф Кубка Гагарина.
Казанцы набрали 68,75 % от максимального количества очков и заняли четвертое место на Востоке, нижнекамцы с 53,06 % оказались седьмыми. Таким образом, в первом раунде плей-офф «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» сразится с челябинским «Трактором».
Все пары плей-офф Восточной конференции:
«Металлург» — «Барыс»
«Трактор» — «Нефтехимик»
«Ак Барс» — «Авангард»
«Салават Юлаев» — «Сибирь»
Все пары плей-офф Западной конференции:
СКА – «Динамо» Минск
«Йокерит» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Динамо» М — «Северсталь»
Кубок Гагарина стартует 1 марта.
Напомним, ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» в большом материале рассказала о последствиях решений КХЛ для российского хоккея.