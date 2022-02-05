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Спорт
5 февраля 2022  18:46
Дамир Садриев

«Ак Барс» и «Нефтехимик» узнали соперников по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина

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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее КХЛ официально объявила о завершении регулярного чемпионата и итоговом распределении команд в турнирной таблице по проценту набранных очков от максимально возможного количества. 

После всевозможных подсчетов оба татарстанских коллектива лиги «Ак Барс» и «Нефтехимик» попали в топ-8 Восточной конференции и вышли в плей-офф Кубка Гагарина.

Казанцы набрали 68,75 % от максимального количества очков и заняли четвертое место на Востоке, нижнекамцы с 53,06 % оказались седьмыми. Таким образом, в первом раунде плей-офф «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» сразится с челябинским «Трактором».

 Все пары плей-офф Восточной конференции: 
«Металлург» — «Барыс» 
«Трактор» — «Нефтехимик» 
«Ак Барс» — «Авангард» 
«Салават Юлаев» — «Сибирь»

Все пары плей-офф Западной конференции: 
СКА – «Динамо» Минск 
«Йокерит» — «Спартак» 
ЦСКА — «Локомотив» 
«Динамо» М — «Северсталь» 

Кубок Гагарина стартует 1 марта.

Напомним, ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» в большом материале рассказала о последствиях решений КХЛ для российского хоккея.

#ХК Ак барс #ХК Нефтехимик #хоккей #кхл
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