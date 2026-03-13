Общество 13 марта 2026 21:29

Женьшень, трутовик и другие: юрист рассказал, сбор каких растений и грибов грозит сроком

Один из трутовиков (не трутовик корнелюбивый)
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За сбор и уничтожение особо ценных видов растений, занесенных в Красную книгу, статья 260.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает серьезное наказание – вплоть до лишения свободы. Об этом напомнил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире «Радио 1».

«<...> к особо ценным относятся ландыши и подснежники, так же, как и с грибами – в список редких, занесенных в Красную книгу, входят мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый», – перечислил юрист.

По словам адвоката, уголовная ответственность за сбор растений или грибов грозит в том случае, если он происходил на особо охраняемой природной территории (то есть в заповеднике или национальном парке) либо носил массовый характер и производился для продажи. Цель продажи – это уже «факт состава преступления», подчеркнул он.

Кроме того, заместил Мельников, реальный срок и огромные штрафы, до 3 млн рублей, можно получить за срыв женьшеня и радиолы розовой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, за сбор каких весенних цветов грозит уголовная ответственность.

