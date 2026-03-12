Адвокат объяснил, за сбор каких весенних цветов грозит уголовная ответственность

Весенние цветы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юридические последствия за сбор цветов наступают в тех случаях, когда срываются растения, занесенную в Красную книгу РФ или конкретного региона, либо растения, произрастающие на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом напомнил член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1».

«Под особую охрану государства попадают редкие и исчезающие виды, в том числе так называемые первоцветы: подснежник, ландыш, шафран, хохлатка, цикламен, кандык кавказский, ветреница, печеночница и другие», –объяснил специалист.

По словам юриста, административная ответственность наступает за сам факт уничтожения, сбора или оборота редких растений без цели сбыта. Нарушителю грозит штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако «уголовная ответственность может грозить не только за массовый сбор, но и за единично сорванный стебель», добавил он.

Максимальная санкция, предусмотренное законодательством, – лишение свободы на срок до четырех лет (со штрафом или без такового). Если же преступление совершено группой лиц, то возможно лишение свободы на срок до шести – девяти лет.

«Судебная практика показывает, что реальное лишение свободы назначается нечасто, однако возбуждение уголовного дела и сам факт судимости являются обычной практикой», – подчеркнул Воропаев, уточнив, что совершение деяния в отношении особо ценных видов или произрастающих на ООПТ растений автоматически повышает общественную опасность.