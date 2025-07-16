Блогер объяснил, как определить грибы, сбор которых грозит штрафом или сроком

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Грибы получают названия по внешнему виду, поэтому те из них, которые признаны особо ценными или просто включены в Красную книгу, достаточно легко идентифицировать. Об этом грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал в беседе с «Радио 1».

«Например, краснокнижный гриб саркосома шаровидная – не особо съедобный, но растет смешными шариками в ельниках. Раньше его в Подмосковье не было, сейчас появился, видимо, грибница размножилась и приспособилась к нашим условиям», – заметил специалист.

Кроме того, по словам блогера, краснокнижные грибы достаточно легко определить по необычному виду. «Большинство из запрещенных к сбору грибов нормальный грибник точно собирать не будет, потому что они даже внешне выглядят непривычно», – подчеркнул Тихомиров.

В частности, нельзя собирать подберезовик разноцветный, полубелый гриб, гиропор синеющий, каштановый гриб, сыроежки зеленоватую, разнолистную и золотистую, золотисто-желтый лиловеющий груздь, ложносвинуху лепестовидную и паутинник фиолетовый. Физических лиц за их сбор могут оштрафовать на 5 тыс. рублей.

В свою очередь особо ценным считается гриб рядовка мацутакэ, сбор которого может обернуться штрафом в 1 млн рублей и четырьмя годами тюрьмы.

При этом наказание предусмотрено не только за сбор охраняемых грибов, но и за их хранение, перевозку, продажу, распространение и рекламу.