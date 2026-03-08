news_header_top
8 марта 2026 11:44

«Зенит-Казань» примет «Динамо-ЛО» в 29-м туре Суперлиги

«Зенит-Казань» примет «Динамо-ЛО» в 29-м туре Суперлиги
Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» встретится на домашней площадке с «Динамо» из Ленинградской области в матче 29-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги.

Встреча состоится в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург». Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

В настоящее время «Зенит-Казань» лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков в 28 матчах. Ранее команда из столицы Татарстана не без труда обыграла «МГТУ» в выездном матче.

«Динамо-ЛО» занимает шестое место в турнирной таблице – у «ленинградцев» 47 очков после 28 встреч, из которых 17 завершились победами.

Последняя встреча двух команд 4 декабря прошлого года окончилась победой казанцев со счетом 3:2. Всего клубы играли друг с другом 21 раз за неполные десять лет, во всех матчах взял верх казанский «Зенит». Впрочем, некоторые из этих встреч оказались не самыми простыми для зенитовцев.

#вк зенит-казань #суперлига
