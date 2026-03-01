news_header_top
«Зенит-Казань» обыгрывает МГТУ в выездном матче

фото: официальный порта вк "Зенит-Казань"

«Зенит-Казань» одержал волевую победу над МГТУ в матче чемпионата России

Казанский «Зенит» обыграл московский МГТУ в выездном матче 28-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги. Встреча в Москве сегодня завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первые два сета забрали казанцы и только третий удалось взять клубу МГТУ. Итоговый счёт по сетам — 3:1 (28:26, 25:17, 25:27, 23:25).

После этой победы «Зенит-Казань» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата.

