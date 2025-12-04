«Зенит-Казань» возглавил таблицу Суперлиги после победы над «Динамо-ЛО»

«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в Сосновом Бору со счетом 3:2 (19:25, 25:16, 25:16, 15:25, 15:8) в рамках матча 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/26.

Таким образом, татарстанцы обосновались на первом месте в турнирной таблице с 28 очками. «Динамо-ЛО» – на 7-й строчке с 15 очками.

Ближайшую встречу подопечные Алексея Вербова проведут в рамках «зенитовского» дерби против команды Владимира Алекно 6 декабря в Санкт-Петербурге. Начало матча – в 16:30 мск.