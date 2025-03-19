«Зенит» Алекно или «Локо» гарантированно не выйдут в полуфинал: расклады на 1/4 Суперлиги

19 марта начнутся первые матчи 1/4 Суперлиги. Больше всех с жеребьевкой не повезло петербургскому «Зениту», так как он сыграет с «Локомотивом». «Зенит-Казань» сыграет с «Кузбассом», «Белогорье» - с «Динамо-Урал», а московское «Динамо» встретится с одноименной командой из Ленинградской области. Что ждать от 1/4 финала - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

«Зениту» Алекно повезло меньше всех

Первым делом из всех матчей выделяется игра «Зенита» Владимира Алекно против «Локомотива». Дело в том, что это единственная пара в 1/4 финала текущего сезона, состоящая из двух топ-команд.

В «регулярке» команды обменялись друг с другом по одной победе. Первая была добыта «железнодорожниками» 23 сентября (0:3). Но тогда и «сине-бело-голубые» были не так сильны, как сейчас, будем честны. Уже во время реванша, когда команда Алекно набрала ход, «Зенит» сумел отомстить новосибирцам 3:2. Показательно, что наставник «Локомотива» Пламен Константинов объяснил поражение своей команды «Зениту» ошибками в последнем сете. На это же сетовал и Алекно.

Да, в регулярном чемпионате «Зенит» все же выглядел поувереннее «Локомотива», поскольку после неуверенного старта выдал победную серию из 13-ти матчей, где побеждал фаворитов. «Железнодорожники» же из шести матчей с топами победили в лишь двух. Но плей-офф – это другое. К этой стадии отношение у команд совсем другое. Раньше можно было где-то позволить ошибиться и даже немного матчей проиграть.

Опять же, в плей-офф подобные ошибки вряд ли будут решать исход матча. К нему команды подойдут со всей готовностью и серьезностью. И не стоит забывать, что «Локомотив» носит титул «темной лошадки». В 2022 году «железнодорожники» неожиданно и без шансов выбили из турнира главного фаворита – казанский «Зенит» (3:0) в полуфинале.

Конечно, хочется рискнуть и поставить на победу «сине-бело-голубых» в этом противостоянии. На их стороне более стабильные выступления и опыт главного тренера. Да и состав у них более «матерый». Но «Локомотив», как мы упомянули выше, с легкостью может удивить и выбить из турнира такого грозного соперника. В общем, от этой встречи можно ожидать любого исхода.

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» подошел к плей-офф с хорошим настроем?

Ранее мы уже упоминали о том, что в последних матчах «регулярки» казанцы играли полуосновой, а Алексей Вербов даже придумывал задания своим игрокам, чтобы «усложнить им жизнь». К примеру, в игре с командой из топ-4 «Локомотивом» (3:2) не играл Максим Михайлов, а капитан Артем Вольвич и Дмитрий Волков на площадке появились лишь в первом сете. С одной стороны, подобная ситуация позволяет добавить тонус игрокам, которые выходят на площадку редко или находятся в ротации. С другой, не потеряли ли форму уже ключевые игроки?

В четвертьфинале оппонентом «Зенита» станет «Кузбасс». Соперник для казанцев, будем честны, проходимый. Команда Вербова с огромной долей вероятности выйдет в полуфиналы. Пугает лишь то, что с первого февраля «Зенит» отыграл шесть матчей без должного настроя, поскольку игры уже значения не имели, а из сильных соперников были лишь «железнодорожники». И еще в плей-офф первый соперник – команда, которая заняла девятое место в таблице.

Безусловно, «Зенит-Казань» является одним из главных фаворитов на чемпионство. Но простой график в последнее время может сбить команду с ритма, отчего может случиться неожиданный вылет. К слову, из-за недостатка настроя казанцы, как объяснял Вербов, уже упустили Кубки Легенд и России в текущем сезоне.

Фото: belogorievolley.ru

«Белогорье» сумеет дойти до финала впервые с 2015 года?

Интересно также понаблюдать, какое выступление покажет «Белогорье». В пару на четвертьфинал им попалось «Динамо-Урал». Уфимцы заняли седьмое место в таблице «регулярки» и в 1/8 прошли «Факел» (2:0), который, на минуточку, нанес казанскому «Зениту» единственное поражение в текущем сезоне Суперлиги.

Однако все же вопрос не стоит о том, сумеют ли белгородцы пройти в полуфинал. Несмотря на интересную игру «Динамо», «Белогорье» выглядит явным фаворитом, тем более оно финишировало на втором месте. Конечно, в регулярном чемпионате белгородцы допускали осечки, например, проигрывая «Динамо-ЛО» (1:3). Но как мы и сказали выше, плей-офф – не «регулярка», тут таких странностей уже быть не может.

Стоит отметить, что при Александре Волкове, который возглавил команду в мае 2023 года, «Белогорье» идет неплохо. В том сезоне клуб дошел до полуфинала и забрал бронзовую медаль. В текущем сезоне белгородцы могут дойти и до финала. Это очень крепкая сильная команда. Ранее они уже побеждали «Локомотив» (3:0), «Зенит» Владимира Алекно (3:2) и московское «Динамо» (3:0). Они умеют играть с топ-командами. Единственный клуб, который им так и не покорился – «Зенит-Казань». Но бой «сине-бело-голубым» «Белогорье» дало. Как говорил «ТИ-Спорту» диагональный казанцев Кирилл Клец, белгородцы – очень трудный соперник.

««Белогорье» я бы выделил, у них как будто три либеро на площадке стоят (улыбается). Это Марченко, Тетюхин и Голубев. Вот там нужно попотеть, чтобы забить», – сказал Клец

Фото: vcdynamo.ru

Московское «Динамо» - один из главных претендентов на финал

Но каким бы сильным не было «Белогорье», главным фаворитом на выход в финал после казанского «Зенита» является, конечно же, московское «Динамо», вечный соперник клуба из столицы Татарстана.

Как минимум стоит упомянуть тот факт, что «бело-голубые» последний раз не выходили в решающую стадию в сезоне 2018/19 (в 2020 результаты плей-офф были аннулированы из-за пандемии). А в четвертьфинале текущего сезона у команды Константина Брянского в соперниках «Динамо-ЛО». Откровенно говоря, интриги тут ждать не стоит.

В целом «Динамо» превосходит других топов. У «Белогорья» хорошая команда, но тренер достаточно молодой и не имеющий такого опыта, как Константин Брянский. В отличие от «Локомотива» «бело-голубые» намного стабильнее. Петербургский «Зенит» «Динамо» превосходит в том плане, что тренер с командой работает дольше, чем Алекно со своей, она лучше сыграна и наставник лучше ее знает. Единственный, кто ни в чем не уступает «Динамо» – казанский «Зенит».

И вишенка на торте – два трофея, которые столичный клуб увел у казанцев из-под носа. Это вышеупомянутые Кубки легенд и России. У «Динамо» возникнут проблемы с выходом в финал лишь в том случае, если по пути им попадется казанский «Зенит». Либо если другой оппонент сумеет превзойти «бело-голубых» в каком-либо аспекте, что очень сложно.

Фото на анонсе: vczenit.ru