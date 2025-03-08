Андердог «Локо», чемпионский «Зенит» и воскресшая команда Алекно: расклады на плей-офф

Вчера завершился регулярный этап Суперлиги. «Зенит-Казань» ожидаемо стал первым, но под конец расслабился. «Локомотив» провел сезон скомкано, но является темной лошадкой турнира. Также сильно прогрессировал «Зенит» Владимира Алекно. Кто сильнее всех выступил в «регулярке» и имеет лучшие шансы в плей-офф - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» утратил мотивацию в последних матчах. Аукнется ли это в плей-офф?

Наверное, ни для кого не стало неожиданностью то, что казанский «Зенит» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. С одной стороны, это отличный результат, который позволяет строить благоприятные ожидания. Однако есть нюанс.

Дело в том, что команда Алексея Вербова в заключительных матчах играла практически без мотивации. С точки зрения результата игры уже не несли никакой значимости, из-за чего наставнику приходилось придумывать различные задания игрокам и экспериментировать с составами, чтобы команда не расслаблялась.

«Такая ситуация получилась, что шесть матчей в конце регулярного чемпионата не играют для нас никакого значения в плане результата. Поэтому сейчас сами пытаемся усложнять ребятам жизнь, придумывать для них дополнительные задания на матч», - сказал Вербов после игры с «Динамо-ЛО» (3:0).

Главное опасение – не помешает ли «Зениту» достаточно расслабленное завершение «регулярки» в плей-офф? Ведь там их будут ждать сильные и голодные до побед соперники.

Фото: belogorievolley.ru

«Белогорье» возродилось под конец «регулярки»

Одним из таких грозных оппонентов является «Белогорье». Возможно, их перспективы были под вопросом из-за странной осечки с «Динамо-ЛО» (1:3). Однако после этого клуб реабилитировался и завершил последующие пять матчей победами. И, кстати, клуб сумел подняться с четвертого места на второе, что мы ранее предрекали.

Особенно ярко о силе белгородской команды говорят слова Кирилла Клеца. Диагональный казанского «Зенита» в интервью «ТИ-Спорту» говорил, что «Белогорье» является самым неудобным соперником для его команды.

«Белогорье» я бы выделил, у них как будто три либеро на площадке стоят (улыбается). Это Марченко, Тетюхин и Голубев. Вот там нужно попотеть, чтобы забить», – сказал Клец.

Ну и следует напомнить, что именно белгородский клуб дважды победил казанцев в прошлом сезоне, чего не смог сделать никто из других соперников. В текущем сезоне команда спокойно может дойти до высоких стадий плей-офф и даже навязать битву в финале. Главное, чтобы не было осечек, как в игре с «Динамо-ЛО».

Фото: vcdynamo.ru

«Динамо» находится в прекрасных кондициях

Конечно, нельзя забывать и про московское «Динамо», вечном сопернике «Зенита». Регулярную часть первенства они завершили на третьем месте и в принципе находятся в хороших кондициях. К примеру, в одном из последних матчей они победили петербургский «Зенит» (3:1), в их составе блистает диагональный Цветан Соколов.

Ну и веса этому клубу придает то, что он дважды обыграл «Зенит-Казань» в финалах – Кубка Легенд (3:1) и Кубка России (3:0). Конечно, отставание «бело-голубых» от первого места внушительное, 15 очков. Но в любом случае это очень сильный соперник, который станет испытанием для любой команды. В целом коллектив Константина Брянского спокойно может дойти до финала. В пользу этого говорит то, что в минувшем году «Динамо» играло в четырех решающих стадиях – вышеупомянутых Кубков России и Легенд, а также Суперлиги и Суперкубка страны.

Фото: lokovolley.com

«Локомотив» не стоит списывать со счетов

Новосибирцев можно назвать, пожалуй, самой неоднозначной командой регулярного чемпионата из клубов топ-4. Так, «железнодорожники» финишировали на четвертом месте и проиграли шесть матчей фаворитам, победив лишь в двух встречах с петербургским «Зенитом» и «Белогорьем» (по 3:0). Причем матч с казанцами (2:3) 2 марта лишний раз заставил усомниться в способности «Локомотива» биться за титул. В той встрече основа новосибирцев не сумела победить «Зенит», который выпустил второй состав и играл практически без лидеров.

Но нельзя сбрасывать «железнодорожников» со счетов. Эта команда носит титул «темной лошадки» Суперлиги. Вспомнить хотя бы 2022 год, когда «Локомотив» без шансов выбил казанский «Зенит» в полуфинале (3:0). Да и в целом у клуба сейчас собрался хороший боевой состав. Те же Омар Курбанов, Дмитрий Лызик и Раджаб регулярно зарабатывают очки для своей команды. В последней игре с «Новой» (3:0) они заработали 29 очков на троих.

Фото: vczenit.ru

«Зенит» Алекно в топ-4 не попал, но покажет себя в будущем

Чьи выступления тоже трудновато оценивать, так это «Зенита» Владимира Алекно. С одной стороны, команда откровенно слабо стартовала и проигрывала даже аутсайдерам в лице «Динамо-Урал» и «Кузбасса» (по 1:3). Одно время они даже плелись в середине таблицы.

С другой, к середине сезона петербуржцы совершили рывок и выдали серию из тринадцати побед. В ходе нее, кстати, были повержены «Белогорье», «Динамо» (по 3:1) и «Локомотив» (3:2). Этому ренессансу можно и не удивляться, поскольку первые игры, можно сказать, были адаптационными для Алекно в новой команде. Прогресс петербуржцев отмечал и второй тренер казанцев Константин Сиденко. После зенитовского дерби (1:3) он указал, что петербургская команда становится сильнее с каждым днем.

«Скажу честно, что с каждой игрой Питер становится сильнее, это правда. Мы на них настраивались, мы готовились к этой игре, и Питер доказывает, что они с каждой игрой прибавляют. Играть становится сложнее. И они доставляют нам много проблем», - сказал специалист.

В итоге команда Алекно финишировала пятой. Можно сказать, что заслуженно, поскольку сезон все-таки был скомканным. Однако плей-офф может сложиться куда более слаженным. Соперником в квалификационном раунде для «Зенита» станет АСК. Тяжело представить, что «сине-бело-голубые» упустят там победу. И уже в последующих стадиях, если команда продолжит так же хорошо прогрессировать, то также будет иметь высокие шансы на финал.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com