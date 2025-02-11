Кирилл Клец: «Казань - спортивная столица России, лучше, чем Москва и Санкт-Петербург»

Диагональный казанского «Зенита» Кирилл Клец в беседе с «ТИ-Спорт» рассказал о самых сложных соперниках в Суперлиге, оценил уровень спорта в Татарстане и поделился мнением о вкладе Владимира Алекно в развитие петербургского «Зенита».





Фото: zenit-kazan.com

«Казань - точно спортивная столица России. Лучше даже, чем Москва и Санкт-Петербург»

Кирилл, вы выступаете за «Зенит-Казань» с прошлого сезона. Как вам столица Татарстана?

Мне все нравится. Казань – великолепный город, в котором я бы хотел прожить потом, по окончании своей карьеры.

А в целом как оцените команду «Зенит-Казань»?

Я думаю, эту команду не имеет смысла представлять. Все прекрасно знают, что это за клуб. Я считаю, это команда высшего сорта, который только возможен. Это топ-клуб, в который мечтает попасть любой парень, любой мужчина, который играет вообще в волейбол. Так что это цель номер один для каждого, как и для меня была».

А какими-нибудь другими видами спорта в Татарстане не интересуетесь?

Я ходил на хоккей. Раз пять, наверное, за два года был. Очень нравится.

Как оцените выступления «Ак Барса» в последних сезонах?

Прошлый сезон у них сложился неудачно. Я не знаю, с чем это было связано. Я читал, то ли с тренером, то ли с игроками недомолвки. Пресса разное может говорить. А что на самом деле было, мы не можем узнать. Только внутри команды все знают. Но прошлый сезон был неудачный. Сейчас смотрел турнирную, они, вроде, высоко сидели.

Согласны ли вы с тем, что уровень спорта в Татарстане высокий?

Согласен. Очень много внимания уделяется спорту. Казань - точно спортивная столица России. Лучше даже, чем Москва и Санкт-Петербург. Мне так кажется. Здесь очень много команд, которые выигрывают. Насчет индивидуальных соревнований я не знаю, но командные виды спорта здесь очень хорошие.

«Российские команды были бы в топах Лиги чемпионов» Фото: zenit-kazan.com

«Россия всегда была топ-командой, всегда в медалях. Ее сейчас очень сильно не хватает»

Вы играли за европейские команды. Есть ли отличия европейского волейбола от российского?

Отличия большие на самом деле. В Болгарии («Монтане», примечание «ТИ-Спорт»), будем считать, был мой первый мужской опыт, я перешел туда из молодежной лиги. Там чемпионат не такой сильный, как у нас в России, то есть даже сравнивать не с чем. А вот когда я играл в чемпионате Германии, за австрийский клуб («Тироль», примечание «ТИ-Спорт»), там чемпионат уже был сильнее. Например, «Берлин» был в финале четырех Лиги чемпионов, которую выиграл «Зенит-Казань». Конечно, не такой сильный чемпионат, как в Польше, Италии и России, но достаточно сильный, чтобы получить опыт.

Допусти «Зенит-Казань» сейчас к международным соревнованиям, смогла бы команда завоевать высокие места в Лиге чемпионов?

Я уверен, что у нас бы задача стояла выиграть этот титул. И мы бы точно боролись до последнего. Как бы сложилось, мы не знаем, потому что мы сейчас там не участвуем. Но я уверен, что российские команды были бы в топах. Возможно, даже и выиграли ее, ведь Казань уже неоднократно выигрывала Лигу чемпионов.

То же касается и сборной России?

Россия всегда была топ-командой, всегда в медалях. Ее сейчас очень сильно не хватает. Как ни крути, Россия всегда была в тройке на каждом чемпионате.

«Не знаю, что в игре с «Динамо» произошло. Тренировались вообще отлично все, а в игре что-то пошло не так» Фото: zenit-kazan.com

«Белогорье» я бы выделил, нужно попотеть, чтобы им забить»

Московское «Динамо» уже в двух финалах обыграл «Зенит-Казань». Правильно ли говорить, что сейчас «Динамо» - это сложнейший соперник для Казани?

На самом деле, если вы смотрели прошлую игру с Питером, он тоже далеко не подарок. Просто стечение обстоятельств, так сложилось, что эти два дня то ли не наши были, то ли еще что-то. Я помню, по пути к финалу Кубка Легенд мы выиграли «Белогорье» и как-то успокоились чуть-чуть. Финал с Москвой - уже привычный для всех. А «Белогорье» было для нас принципиальным соперником, потому что в прошлом сезоне мы им два раза проиграли в чемпионате России. Из-за этого был больший настрой, чем на финал. Не знаю, что в игре с «Динамо» произошло. Тренировались вообще отлично все, а в игре что-то пошло не так.

Алексей Вербов после матча говорил, что настроя не хватило.

Ну, Алексей Игоревич точно знает (улыбается).

Говоря о Суперлиге, какого соперника можете назвать самым трудным лично для вас? Помимо вышеупомянутых «Динамо» и «Зенита»?

«Динамо» и «Зенит» не буду брать, они все равно в более силовой волейбол играют. А вот «Белогорье» я бы выделил, у них как будто три либеро на площадке стоят (улыбается). Это Марченко, Тетюхин и Голубев. Вот там нужно попотеть, чтобы забить.

В текущем сезоне и «Локомотив» очень хорошо выступает. Вам как воспитаннику этой команды приятно за ее результаты?

«Это какой-то провокационный вопрос, если честно (смеется). «Локомотив» меня воспитал, я им благодарен, спасибо. Но дальше наши дороги разошлись.

«Владимир Алекно – тренер с большой буквы» Фото: zenit-kazan.com

«Петербуржский «Зенит» стал намного лучше»

Тренерство Владимира Алекно вы не застали, но как вы думаете, ощущается ли его наследие в нынешней команде?

«Я думаю, что это уже другая команда, и у руля стоит Алексей Игоревич. То, что было раньше, это было раньше. Сейчас новая страничка этого клуба идет. Был серьёзный спад результатов в последний сезон Владимира Романовича, потом пришел Алексей Игоревич, встал у руля и чуть-чуть изменил команду. Перемены всегда нужны»

Как можете прокомментировать работу Владимира Алекно в Санкт-Петербурге?

Я думаю, он им очень помогает. Тренер с большой буквы. Даже видно по ребятам, как они хорошо играют.

Ощущается ли зенитовское дерби как особый матч по накалу эмоций или по сложности?

Это просто очередная игра с хорошим соперником. То есть это не делится вот так вот. Это хорошая игра с хорошим соперником, который просто так ошибки нам не простит, если мы их допустим.

После прошлого зенитовского дерби тренер Константин Сиденко говорил, что с каждой игрой петербуржцы становится сильнее. Как вы думаете, в следующем зенитовском дерби соперник предстанет в еще более сильной форме?

Да, они стали намного лучше, с Константином Анатольевичем я полностью согласен. Потому что мы с ними играли четыре матча, получается, в этом сезоне. Первый, можно сказать, прошел по нашему сценарию. Потом мы с ними играли в Санкт-Петербурге, они уже чуть-чуть добавили. Затем они приехали сюда, ещё лучше сыграли. И сейчас снова приехали в Казань и ещё лучше сыграли (улыбается). Так что я думаю, что у них всё получится. И это команда, которая претендует на пьедестал.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com