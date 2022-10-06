Женам мобилизованных в Альметьевске помогут в поиске работы

Супругам военнослужащих в Альметьевском районе Татарстана окажут содействие в поиске работы. Как поделились с «Татар-информом» в пресс-службе главы, в штаб психологической помощи, который организован в центре «Нур», поступает много заявок от жителей города.

Накануне глава района Тимур Нагуманов встретился с супругами мобилизованных. Он рассказал им о мерах поддержки. Так, предоставляется освобождение от оплаты за питание детей, посещающих муниципальные детские сады, а также за образовательные кружки и дополнительные медицинские услуги в детских садах.

Школьники с 1-го по 11-й классы смогут питаться бесплатно, а ученики с 1-го по 6-й класс будут зачислены в группы продленного дня в первоочередном порядке.

Помимо этого, власти города берут на себя оплату занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, спорта, культуры, Управлению по делам детей и молодежи.

Всем членам семей мобилизованных окажут психологическую помощь; содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых они имеют право; консультации по юридическим вопросам.

Все желающие могут позвонить на горячую линию штаба 8 (8553) 26-01-01. Специалисты работают круглосуточно.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации.

Как она проводится в городах и селах Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».