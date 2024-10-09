Жена татарстанского бойца рассказала, как СВО поменяла их жизнь

Уроженец села Новозареченск Бавлинского района с осени 2022 года служит в зоне СВО под позывным Улыбка.

«Пришли три повестки. Первая в сентябре. Уже тогда супруг для себя всё твёрдо решил и сказал: „Пойду“, — рассказывает жена военнослужащего Гульназ. — Потом срок повестки продлили на две недели. Сказали, что пока достаточно людей. Следующая повестка пришла в начале октября. Муж отправился в военкомат, там снова отправили обратно. А мы уже в сентябре закупились всем необходимым и подготовили сумку. Эта огромная сумка так и стояла в углу комнаты, пока он не отправился служить. В эти дни на душе было очень неспокойно. А 24 октября получили третью повестку. В этот раз уже нужно было ехать».

Так, бавлинец в октябре 2022 года отправился на военную службу. С этого дня семья начала жить в режиме ожидания. Супруга думала, что самое тяжёлое — получение повестки, а оказалось, что провожать.

«Проводы перенесли с трудом и я, и дети, — поделилась Гульназ. — Когда были в военкомате, ему самому нелегко, еще и мне тяжело держать себя в руках. Не могла сдержать слез, хотя и понимала, что должна быть ему опорой. В голове было столько мыслей. Мы ведь все время были вместе, все делали совместно».

24 октября 2022 года Улыбка уехал. Родные и близкие стали давать его жене советы, говорили взять себя в руки ради детей.

«Муж тоже так говорил. Первым делом получила водительское удостоверение, так как без автомобиля никуда не добраться. В первое время с супругом были постоянно на связи: и днем, и вечером. Спустя год связь стала хуже. Как набрался опыта, его начали отправлять на первую линию фронта. От этого стало ещё волнительнее. Если он не выходит на связь пару дней, я начинаю молиться и просить Бога, чтобы он был жив и позвонил. Каждый раз прошу его, чтобы он отправил хотя бы смс-сообщение. Если придёт весточка, значит он живой», — рассказала супруга бойца.

Военнослужащий вопреки всему не впал в уныние, а принимал все обстоятельства жизни с улыбкой на лице. За это он с первых дней службы получил позывной Улыбка.

«Чтобы он ни чувствовал, его первая реакция улыбка. Даже если ему плохо, он всегда улыбается, — говорит жена военного. — Действительно, правильно и точно дали ему позывной — Улыбка. Он всегда смотрит на жизнь позитивно. Он не рассказывает нам, что происходит на поле боя, ограничивается лишь словами, что всё хорошо. И напротив, сам очень переживает за нас».

За период службы боец несколько раз приезжал на краткосрочный отпуск. Для семьи это была самая счастливая пора, когда все вместе, держа за руки сына, провожали его в школу.

«В начале сентября он приезжал в отпуск. Вместе отвели в первый класс сына, — рассказывает Гульназ. — Он и на Новый год старался возвращаться. А чтобы попасть на первый звонок сына Ильназа, ему пришлось три раза переносить отпуск. Отправлял вместо себя других ребят. Двое из его сослуживцев из наших краев. Один из Азнакаево, второй — из Бугульмы. Они понимают и поддерживают друг друга».

По словам самого бойца и его супруги, выплаты со стороны государства поступают вовремя, одежды, еды и всего необходимого достаточно.

«Он частенько просит отправлять из дома письма детей. Пишет, что обмундирования и продовольствия хватает, — говорит жена Улыбки. — Если возникает необходимость в чем-либо, сама приобретаю и отправляю посылкой. Обычно это носки, личные вещи. А он в основном говорит отправлять письма детей, мои домашние соленые огурцы, салаты и заготовки».

Маленький Ильназ после школы старается сразу закончить домашние задания и садится рисовать. Рисует старательно, чтобы понравилось папе.

«Мы еще только учимся писать, поэтому Ильназ пока только рисует. Как папа получает рисунки, отправляет фото, если есть возможность, звонит по видеосвязи или же отправляет видеозапись, — рассказывает Гульназ. — В прошлом году он так поступил на 23 Февраля, когда показал по видеосвязи рисунок в честь праздника. Видя их общение, я не могу сдержать слезы. Таких моментов у нас много. Ведь у сына такой возраст, когда необходимо отцовское воспитание. Вы бы знали, как он ждет папу, говорит ласковые слова и утешает, поддерживает его и гордится им. После возращения папы у ребенка первый вопрос: «Папа, ты же больше не уедешь? Ты же вернулся насовсем?»»

Дети ждут отца с нетерпением. «Мой папа управляет танком. Отправляет нам фото и видео. Мы их смотрим, — говорит маленький Ильназ. — Раз папа ездит на танке, я умею рисовать танк, как у него. Папа ездит на таком огромном танке!»

«Папу мы очень любим и ждем, — присоседилась к разговору старшая дочь Аделина. — Ильназ рисует, а я пишу письма. Отправляем их одной посылкой. Еще кладем сюрпризы, которые мы делаем своими руками. Я сделала ему брелок-оберег для ключей. Он носит его во внутреннем кармане. Мне приятно, что ему понравился мой подарок. Желаем, чтобы он скорее вернулся живым и здоровым. Постоянно интересуемся и задаём вопросы о том, что он делает, не холодно ли ему, не страшно ли».

По словам жены военнослужащего, военные действия способны повлиять на любого человека.

«В последний приезд я заметила, что он немного изменился. В первые дни это не так заметно, потому что к нам приходят гости или же мы сами гостим у кого-то. А за несколько дней до отъезда он меняется. Ему все меньше хочется общаться с людьми, хочет больше времени проводить с семьей, дома. Больше просит варить суп с лапшой. Он скучает по домашней еде, — делится наблюдениями Гульназ. — По возращении и спит он плохо. В первый отпуск он два-три дня вообще не спал вроде. Даже если и спит, то очень чутко. В этот отъезд он взял с собой бронежилеты. Сказал, что благодаря бронежилету остался жив, когда перемещался одной точки в другую».

На службе мобилизованному помогли навыки, которые он приобрел еще в армии. В 2005-2007 годах боец служил в Вооруженных силах России в Воронеже, он — пулеметчик. Ту же должность занимает и в зоне специальной военной операции.

Как говорит Гульназ, начало специальной военной операции внесло в их жизнь много перемен. Так, ей пришлось научиться вождению. А второе событие — после десятка лет совместной жизни они официально зарегистрировали свои отношения.

«Так и жили, не расписываясь. Мне не нужен был документ из ЗАГСа, — улыбается она. — А когда получил повестку, первая мысль мужа — расписаться в ЗАГСе. Нас не заставили долго ждать, сразу же получили свидетельство о браке. Официально зарегистрировали наши отношения. Это было желание моего мужа».

Когда глава семейства возвращается домой, то вся семья старается провести это время вместе. После его отъезда их утешают фото и видео.

На сегодняшний день из Бавлинского района в зоне специальной военной операции находятся около 300 военнослужащих. Из них 180 — мобилизованные, а оставшиеся — контрактники.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.