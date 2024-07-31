Жена контрактника: «Он пошел защищать Родину не ради выплат»

В Бавлинском районе продолжается набор на контрактную службу. Жительница Бавлов Марина рассказала, почему ее супруг добровольно отправился в зону специальной военной операции и как живет семья, пока муж находится на передовой.

Марина с супругом знакома еще со школьной скамьи —- в этом году они отмечают 13-летие совместной жизни. Супруги воспитывают двух мальчиков — старшему 8 лет, а младшему пока только всего два года.

«Когда объявили частичную мобилизацию, супруг сразу же принял решение, что тоже пойдет защищать Родину. Тогда младшему ребенку не было и месяца, каждодневную помощь было ждать неоткуда, а супруг всегда всячески помогал мне в быту. Тогда он выбрал семью, отложив свое решение на какое-то время. Когда сыну исполнился год, супруг объявил о своем твердом намерении подписать контракт», — рассказывает она.

Марина понимала, что его ничто не удержит от участия в СВО, и она должна уважать его выбор. Как сильная духом женщина, она приняла решение мужа и поддержала любимого супруга — помогла ему собраться и стойко провожала.

По словам Марины, супруг два года отслужил в армии в пограничных войсках. Эта своеобразная школа жизни помогла взрастить в нем такие качества, как упорство, стойкость, сдержанность и мужество. И он пошел на СВО не ради выплат, а посчитал это своим мужским долгом, его так воспитали родители — любить семью, любить Родину.

«Мой супруг очень сдержанный, скромный, ответственный, справедливый, спокойный. Он около года уже на СВО. Часто меня спрашивают, а изменила ли его война, нет, он остался таким же смелым, честным, любящим мужем и отцом. В мае он приезжал в свой первый отпуск на две недели. Все это время мы провели вместе с семьей — много гуляли, много общались с родными, друзьями, — делится Марина. — За всё это время службы они с товарищем пережили много трудностей. Можно сказать, что там они со многими стали как братья и думаю, будут продолжать общение и после СВО, может, даже будем дружить семьями, чему я буду только рада».

С супругом Марина почти ежедневно на связи — больше обмениваются сообщениями, созваниваться получается не всегда.

«Поначалу было очень тяжело без него, так как я всегда знала, что он на подхвате, учитывая, что младший был на грудном вскармливании и постоянно нуждался во мне. Старший на тот момент пошел уже во 2 класс, с ним тоже нужно было делать уроки. Было очень тяжело, немало слез было пролито, приходилось готовить и стирать ночами. Сейчас смирилась с таким бешеным ритмом жизни, младший сын начал ходить в детсад — стало намного легче. Конечно, хочется, чтобы супруг был рядом с нами, хочется всегда чувствовать его поддержку, его мужское плечо, — говорит супруга бойца.

По папе очень скучает и Артем — у них очень крепкая связь, они на одной волне. Артем очень ждет, когда он вернется домой с победой.

«Мы с ним общаемся по телефону, говорит, что там у него все хорошо. Когда приезжал, вместе ходили на рыбалку. Он мне вот кепки подарил, я их теперь постоянно ношу. Рисунки ему рисую. Папу очень люблю и горжусь им!» — говорит старший сын бойца.

Муж о СВО рассказывает немного, но часто делится с тем, как проходят дни в зоне боевых действий. Кстати, глава семейства выбрал себе позывной Чувашин, потому что вырос в чувашской деревне Алексеевка.

«Когда он добрался до места службы, узнавал, у кого какие позывные, к примеру, там был Татарин, а вот Чувашина не было, и он тогда выбрал себе такой позывной», — пояснила Марина.

По ее словам, мужу стабильно выплачивают зарплату, он является ветераном боевых действий.

Марина, как и многие жены военнослужащих, занимается отправкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

«Я считаю, что в целом Татарстан отправляет очень много гуманитарной помощи, помогает нашим бойцам, не бросает их. Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров также всегда в первых рядах, сопровождает гуманитарные грузы, чувствуется большая помощь и семьям, нас одних не оставляют», — говорит Марина.

«В нашем городе очень налаженная система помощи для бойцов. Часто также отправляю супругу именные посылки и не переживаю, они всегда доходят. Спасибо огромное всем, кто в своё свободное время плетет маскировочные сети, шьет антидроновые плащи. Супруг работает в НГДУ „Бавлынефть“, также благодарна его коллегам, они очень много коробок отправили моему мужу — начиная от продуктов питания до стройматериалов. Спасибо своим коллегам — председателям ТОС, они также очень поддерживают. Своим соседям благодарна — зимой мы все вместе изготовили окопные свечи для обогрева и отправили моему супругу и другим бойцам», — поблагодарила женщина.

От всего сердца Марина благодарит всех друзей и родственников, кто поддерживает и помогает нам. «Я не одна жду мужа и молюсь, таких как я много, мы молимся за всех наших ребят, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны. Спасибо всем, кто ждет, верит и надеется!» — говорит супруга бойца.

Вот уже почти десять месяцев жизнь Марины — это ожидание звонков и сообщений от мужа. Она ждет его с нетерпением и верит, что он, как и многие другие бойцы, вернется с долгожданной победой живым и здоровым к своей семье.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной