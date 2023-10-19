Жена Героя России Магасумова из Татарстана написала открытое письмо Президенту Путину

Анна Магасумова – жена Героя России Ирека Магусамова обратилась к Президенту России Владимиру Путину с открытым письмом.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что уроженца Мамадышского района РТ Игорь Магасумов обвиняют в убийстве 18-летней девушки из Луганска. Анна уверена, что ее муж не виновен, и считает, что следствие допускает множественные нарушения, что подробно описывает в своем открытом письме.

В письме она приводит аналогию с военнослужащим ЧВК «Вагнер» из Красноярска, которого так же, как и ее супруга, обвинили в совершении преступления. По словам Анны, бойца отправили за решетку по сфальсифицированному обвинению.

«Я же вынуждена обратиться к Вам с еще более вопиющим случаем. Моего мужа, Ирека Магасумова (награждённого тремя орденами Мужества, медалью «За боевые отличия» и медалью «Золотая звезда» Героя Российской Федерации) пытаются упечь в тюрьму по обвинению в убийстве 18-летней девушки, которого он не совершал. И это железобетонный факт! Дело в том, что ранее в СКР с явкой с повинной дважды обратился военнослужащий, который в действительности произвел выстрел в девушку – Павел Яськевич. Несмотря на то, что он лично пришел и признался в преступлении, следователь просто выбросил документ в мусорное ведро», – пишет она в своем письме.

Фото: скриншот открытого письма

Открытые письма такого же содержания Анна направила также Министру обороны РФ Сергею Шойгу и Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.



«К сожалению у Александра Ивановича (Бастрыкина – прим.ред.) сложилось категорически мнение по этому вопросу. Разобраться в этом деле очень сложно без его поддержки. Я считаю, что до него донесли информацию в искаженном виде и услышать сторону защиты никто не хочет. Всегда есть две стороны и две стороны нужно выслушивать обязательно. Но так как на наши жалобы никто не реагирует, и постоянно "спускает" их вниз. Я хочу, чтобы на нас обратили внимание», – говорит жена офицера.

В своем открытом письме она сообщает, что материалы дела уже изучили депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, который поддержал Героя России.

Воинскую службу в зоне специальной военной операции подполковник Магасумов проходит в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Юрге, поэтому Анна Магасумова также обратилась к

Губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.



«Герой России и кавалер трех орденов Мужества имеет право на тщательное и непредвзятое расследование и справедливый суд. И пока кузбассовцы защищают нашу Родину там, на передовой, считаю своим долгом защищать их честь и доброе имя здесь, в родном регионе», – приводится цитата Губернатора в открытом письме.



Иреку Магасумову в августе этого года Владимир Путин лично вручил Звезду Героя. В Мамадыше, откуда он родом, в честь офицера решили назвать улицу, установить бюст и доску на стене школу, в которой он учился.



Спустя несколько дней после награждения ему предъявили обвинение в убийстве. Как рассказала Анна Магасумова «Татар-информу», сослуживец ее супруга Павел Яськевич написал явку с повинной, которую следствие не приняло во внимание. Женщина утверждает, что именно Павел случайно выстрелил в девушку, после чего он испугался и убежал. Пострадавшая девушка скончалась в карете скорой.



Магасумова арестовал Луганский городской суд, хотя Анна и адвокат Магасумова настаивают, что военного человека должен судить военный суд. Женщина вместе со своими адвокатами обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд ЛНР, который отменил ранее вынесенное решение и отправил дело на новое рассмотрение. Однако позже дело вновь вернули в гражданский суд, где Герою России продлили арест.