Жена Героя России Чебнёва: «Этот бюст – память о всех тех, кто защищал интересы Родины»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных»

Сегодня в Казани на территории военной комендатуры Казанского гарнизона состоялось торжественное открытие бюста-памятника Герою России подполковнику Сергею Чебнёву.

Подполковник, командир первого батальона 9-го мотострелкового полка Сергей Чебнëв с позывным Отмель стал 26-м Героем России среди выпускников танкового училища за время спецоперации.

На торжественное мероприятие пришли Премьер-министр Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров, руководитель фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина и командование военных учебных заведений Казани. Из Калининграда специально приехала вдова Героя Ольга Чебнёва.

Открытие бюста Героя прошло при участии военного оркестра и почетного караула.

Собравшимся рассказали биографию Сергея Чебнёва: его карьера стремительно развивалась, в разные годы он служил в разных воинских частях. Когда началась СВО, он был уже на пенсии, но добился мобилизации и отправился на передовую. Бой, в котором он погиб, сегодня сравнивают с обороной Брестской крепости.

6 августа 2024 года вражеские войска вторглись на территорию Курской области. Тогда начались ожесточенные бои, нашим военным удалось остановить врага на территории Суджанского района. ВСУ не оставляли попыток прорваться к стратегически важному населенному пункту Малая Локня, через который проходила дорога к Курской АЭС, ставшей целью врага. В боях за населенный пункт участвовал комбат Чебнёв.

Командуя личным составом трех полков различного подчинения, он в течение 12 дней держал оборону населенного пункта. 18 августа 2024 года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы едва не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, однако остался прикрывать своих подчиненных.

20 августа он попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе. Его подразделение оказалось в окружении, он возглавил группу, прорывавшую кольцо. По информации Министерства обороны РФ, получив смертельное ранение, остался прикрывать своих бойцов. Таким образом, он обеспечил выход более чем 300 военнослужащих из-под огня.

Посмертно Сергей Чебнëв был удостоен звания Героя Российской Федерации. «Золотую Звезду» его вдове вручил Президент РФ Владимир Путин в день рождения офицера – 6 марта 2025 года.

Автор монумента передал сильный характер и мужество Сергея Чебнёва. Он изображен в полевой форме с нашивкой «Отмель» и со «Звездой Героя» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Весь своей жизненный путь он посвятил служению Отчизне»

И вот наступил момент, когда почетный караул снял ткань, покрывавшую новый памятник, – перед всеми предстал Герой, вылитый в бронзе. Автор монумента передал сильный характер и мужество Сергея Чебнёва. Он изображен в полевой форме с нашивкой «Отмель» и со «Звездой Героя». Хотя бы здесь, на памятнике, она блестит на его груди.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память Сергея Владимировича Чебнёва. Он нес служение на благо нашей Родины. Весь свой жизненный путь он посвятил служению Отчизне. Этот памятник не просто дань памяти – теперь это место, куда будут приходить представители нового поколения, молодые люди, которые будут строить свою жизнь для служения нашей Родины. Вечная память Герою», – сказал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

«Конечно, близко я Сергея не помню – все ребята пришли ко мне молодыми. Мы учили их тому, что необходимо на войне. Самое главное – сделали из них настоящих воинов. Все выпускники для меня как мои дети. Вечная память Сергею, он всегда будет в наших сердцах, мы будем помнить о нем», – отметил начальник Казанского Суворовского училища Валерий Миронченко.

«Благодаря нему обеспечивался правопорядок, поддерживалась воинская дисциплина»

Сергей Чебнëв с 2017 по 2019 год служил в рядах военной полиции, рассказал врио заместителя начальника Главного управления военной полиции по Северо-Восточному округу Александр Попов.

«Тогда он выполнял свои задачи на самых проблемных участках: в Комаровке Оренбургской области, в Борзя Забайкальского края. Ну и, наконец, здесь, в Казани, в течение двух лет руководил коллективом именно в тот момент, когда военная полиция только зарождалась, и военные комендатуры становились территориальными органами военной полиции. Благодаря нему обеспечивался правопорядок, поддерживалась воинская дисциплина, осуществлялось противодействие преступности», – рассказал Александр Попов.

Он добавил, что за годы службы Чебнëв зарекомендовал себя как авторитетный командир. О нем положительно отзывалось не только руководство, но и сослуживцы.

Первый заместитель председателя попечительского совета Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России» Фарит Казаков был командиром батальона курсантов, в котором проходил службу будущий Герой России.

«Сергей Чебнёв был добросовестным порядочным курсантом. Неслучайно он, взяв на себя руководство тремя полками, выполнил боевую задачу. Не зря его учили в нашем прославленном Танковом училище. Вечная память!» – сказал полковник запаса.

«Я очень благодарна своему супругу за тот путь, который мы прошли вместе»

Вдова Сергея, слушая, что рассказывают о ее супруге, стояла, опустив глаза, в руках у нее был букет красных роз. Когда ей предоставили слово, она поблагодарила всех, кто пришел сегодня почтить память ее супруга и открыть памятник в его честь.

«Для многих он – Сергей Владимирович, подполковник. Для нас, для семьи, он просто Сережа. Вместе мы прожили 24 года, у нас трое детей. Наш старший сын тоже закончил Казанское танковое училище, сейчас он лейтенант, проходит службу в Москве. Я очень благодарна своему супругу за тот путь, который мы прошли вместе – от Танкового училища до Калининграда, где построили свой дом», – рассказала Ольга Чебнёва.

Он был улыбчивым, искренним и немного наивным, верил всем людям, всем помогал, считал, что в каждом человеке есть что-то хорошее, рассказала о нем супруга.

«Кто воевал с ним в зоне проведения спецоперации, отзываются о нем так же. Он сам ездил на передок, отвозил провизию и боекомплект своим бойцам, он никогда не отправлял штурма впереди себя. Он знал про каждого человека в своем подразделении, помогал тем, у кого были семейные проблемы. Для всех он был очень честным, добрым, порядочным. Я и моя семья гордимся тем, что он такое долгое время провел с нами», – отметила она в завершении своей речи.

Затем объявили минуту молчанияв память Сергея Чебнева и всех, кто погиб, защищая Родину. После этого почетный караул возложил венок к монументу. Подножие памятника скрылось под цветами. В завершении мероприятия почетный караул и военнослужащие военной полиции под звучание военного оркестра прошли торжественным маршем.

«При нас прорабатывались все черты лица, все делалось с нашего согласования»

Ольга Чебнёва рассказала журналистам, что над бюстом ее мужа работал скульптор Салават Щербаков

«Мы со старшим сыном и близким другом мужа сидели в студии, при нас прорабатывались все черты лица, все делалось с нашего согласования. Понятно, что памятник не повторит полностью тело живого человека, но он очень похож. Я думаю, что все, кто знал моего мужа, узнают его в бюсте», – отметила Ольга Чебнёва.

Она подчеркнула, что считает очень важным создание памятников в память о защитниках Родины.

«Этот бюст – это память о всех ребятах, кто прошел с ним этот непростой путь, защищая интересы Родины. Мы будем помнить о них, и будем помнить не только глядя на памятники. Мы проводим мероприятия в память о них, проводим турниры, рассказываем о них в школах. Кстати, в Калининграде в честь моего супруга назвали школу. Дети должны знать о подвигах, которые совершили наши бойцы ради того, чтобы мы могли дальше ходить в школу, на работу и воспитывать своих детей», – рассказала Ольга Чебнёва.

«Сёрф-станция для адаптации военных и их семей будет называться “Отмель”, как позывной мужа»

Ольга рассказала, что в Калининграде она работает над созданием центра социальной адаптации и реабилитации для семей погибших участников боевых действий.

«Я сама – спортсмен, поэтому за основу мы взяли спортивную адаптацию. Поскольку в нашем регионе есть море, мы будем заниматься реабилитацией через воду – это будет сёрф-станция, она будет называться “Отмель”, как позывной мужа. Мне выделили землю под этот проект на первой линии моря и сейчас идет строительство. Это будет модульная станция, потому что там запрещено капитальное строительство. Она будет отапливаемая, круглогодичная. Там будет не только серфинг, но и воркаут-зона, велосипедные дорожки, комнаты отдыха – локаций будет много. Мы планируем, что приезжать туда будут люди со всей страны, в том числе из Казани. Надеюсь, что в мае мы уже откроемся», – поделилась она планами.

Жена Героя России рассказала, что приехала в Казань не только для открытия памятника, но и по рабочим вопросам

«Я планирую наладить взаимодействие. Казань и Калининград – это две мои Родины, моих детей и супруга. Поэтому мы хотим обменяться опытом. Сейчас это очень важно, потому что все начинания наши нигде не прописаны, раньше этим никто не занимался – мы начинаем с чистого листа. Мы должны ездить в гости друг к другу и брать друг от друга лучшее», – отметила Ольга Чебнёва.