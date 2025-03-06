Путин вручил звезду Героя РФ жене выпускника Казанского танкового, погибшего под Курском

Фото: kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва Ольгой. Президент передал ей медаль «Золотая звезда», которой ее супруг был удостоен посмертно. Информация появилась на сайте Кремля.

Сергей Чебнёв – 26-й Герой России из выпускников Казанского танкового училища. Он отправился на фронт добровольцем. Командуя батальоном 9-го мотострелкового полка, офицер выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Звание Героя Сергей Чебнёв получил за бои в Курской области в августе 2024 года. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель исполкома ВОД «Союз танкистов России» Альберт Гималетдинов.

«Он совершил героический подвиг при обороне населенного пункта Малая Локня. Впоследствии мы напишем о нем в нашей серии книг о подвигах Героев выпускников-танкистов. В нашем Доме юного танкиста, который находится в 33-м Военном городке, мы уже увековечили память Сергея Чебнёва. У нас там плакаты с описанием его подвига. При посещении мы всегда рассказываем о подвигах наших Героев», – поделился он.

В течение 12 дней Сергей Чебнв, командуя личным составом трех полков различного подчинения, оборонял населенный пункт Малая Локня для удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

18 августа 2024 года, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы. Во время боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения.

Супруга Героя Ольга воспитывает троих детей и является членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.