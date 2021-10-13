Жена, дочь и адвокат обжаловали приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину

Супруга, дочь и адвокат обжаловали приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

В пресс-службе суда пояснили, что жена экс-банкира Лилия Мусина и его дочь Аида Гилязова не согласны с приговором в части ареста имущества.

Напомним, что экс-банкира Роберта Мусина приговорили к 12 годам лишения свободы. Мусина обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли крах банка. Сумму ущерба следствие оценило в 53 млрд рублей.

Кроме того, Роберта Мусина обязали выплатить 23 млрд рублей Агентству страхования вкладов.