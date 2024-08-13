Жена бойца-контрактника: «Сказал, если будет нужно, с одной рукой пойдет защищать Родину»

Служил в ППС, работал водолазом, потом водителем «КАМАЗа»

Ильдару 33 года, родом он из деревни Азбаба, Апастовского района. За 22 года службы он был награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отличие в службе», «За отличную службу в МВД», медалью «Участнику СВО» и другими.

Его супруга Римма рассказывает, что поженились они десять лет назад, воспитывают двоих детей: сыну восемь лет, а дочери два года.

«Когда мы поженились в 2014 году, он уже был военнослужащим, контракт подписал в 2012 году. Он отслужил в армии, потом работал на заводе, а затем решил подписать контракт. Сначала служил в ППС, потом водолазом. Ездил учиться на Байкал, по разным городам – был в Туапсе, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве. Работал во время проведения крупных мероприятий в Казани. Постоянно где-то ездил», – рассказывает жена бойца.

В какой-то момент Ильдар решил сменить работу водолаза на водителя и пересел за руль «КАМАЗа» в Росгвардии.

«Его отряд оказался на СВО с первых дней. Когда он туда уехал, я была беременна, только вышла в декрет. А когда вернулся, дочке было уже четыре месяца», – вспоминает Римма.

«Он рассказал, что у него нет руки, для нас это был шок»

С первых дней боевых действий супруг перестал выходить на связь.

«Я была в панике, не понимала, где он и вообще, жив ли он», – с горечью вспоминает Римма.

Уже позже она узнала, что в то время, когда не было связи, отряд мужа попал под обстрел. Тогда они ехали в колонне. «КАМАЗ» Ильдара сгорел, но ему удалось выжить.

«Его сослуживцы позвонили на телефон, который он оставил дома. Они рассказали, что была перестрелка, и теперь он находится в госпитале. Они сказали, что при возможности он сам выйдет на связь. Так и вышло – в госпитале он одолжил у кого-то телефон, но не стал говорить, что с ним произошло и где он. То, что остался без руки, он долго скрывал. По его голосу казалось, что все хорошо, видимо, он не хотел меня расстраивать, не хотел, чтобы мы переживали. Сам в одиночку это все прошел. Буквально через две недели мы созвонились с ним по видеосвязи, и тогда он рассказал, что у него нет руки. Для нас это был шок», – рассказывает Римма.

Ильдару в руку попала пуля, травма оказалась серьезной, поэтому пришлось прибегнуть к ампутации. После ранения бойца эвакуировали в госпиталь, лечение и реабилитация заняли семь месяцев. Изготовление протеза также заняло достаточно много времени.

«Сейчас у него есть два протеза, но он их не носит, потому что ему с ними некомфортно. У него нет культи и крепить его приходится к телу – это очень неудобно», – объяснила супруга.

«Я сказала сыну, что папа – супергерой, он был с Железным человеком, который подарил ему руку»

Рассказывая о том, как встречали мужа после долгой реабилитации, Римма воодушевилась.

«Встретили мужа мы в аэропорту, поехали всей семьей, со всеми родственниками. Хотя он мне говорил, чтобы я не ехала с ребенком, чтобы ждала дома, но я, естественно, его не послушала. Когда мы вышли из машины, он как раз выходил из аэропорта. Мы его дружно обняли, поцеловали. Изначально было такое чувство, как будто он никуда и не уезжал. Как будто он всегда был рядом», – поделилась она.

Как раз тогда Ильдар в первый раз увидел свою новорожденную дочку – этот день стал самым счастливым за последнее время для всей семьи.

«Сына я сразу подготовила к тому, что папа теперь без руки. Я ему сказала, что он – супергерой, что он был с Железным человеком, который подарил ему руку. Теперь наш папа – супергерой, так же, как и Железный человек, спасает мир и людей. Изначально сын в это поверил, трогал протез – даже на фото видно, как он его держит», – улыбается Римма.

Но сейчас мальчик стал взрослый и понимает, что папа был на войне.

«Его друзья и одноклассники всегда у него спрашивают, почему у его папы нет руки, сын им объясняет, рассказывает, где был папа и что произошло. Он очень гордится своим отцом и хочет быть похожим на него, говорит, что тоже будет защищать Родину», – рассказывает жена бойца.

«Судьба может настигнуть в любом месте, от нее не убежишь»

Римма говорит, что если сын скажет, что хочет пойти на военную службу, она его поддержит.

«Если он хочет искренне, всем сердцем, пусть пробует. Конечно же, после того, что мне пришлось пережить, мне будет не просто его отпустить. Мы с мужем рассуждаем так – все мы когда-нибудь умрем и никто не знает, когда это случится: сегодня или завтра. То, что произошло с мужем, могло произойти и на мирной территории. Судьба может настигнуть в любом месте, от нее не убежишь», – считает Римма.

Ильдар же не сомневался ни минуты, что продолжит службу – такое сильное волевое решение он принял еще в госпитале.

«Он сказал, что будет продолжать службу по мере возможности. Он сказал, если будет нужно, и враг окажется на нашей территории, то он снова пойдет защищать страну, возьмет автомат и с одной рукой пойдет в бой», – с гордостью говорит жена бойца.

Сейчас Ильдар сменил род деятельности – если раньше он был за рулем своего любимого «КАМАЗа», то теперь он служит в должности телефониста в своей же войсковой части в Казани.

«Он всегда очень любил водить машину и сейчас также уверенно сидит за рулем. Он купил мне автомобиль, периодически ездит на нем и по городу, и по трассе. Водит его даже одной рукой. Он как танк. Он может водить и мотоблок, и грузовик. Это для него не проблема», – уверяет Римма.

«Они рассказывали свои истории и мне казалось, что все это обо мне»

Жена бойца рассказывает, когда дочке исполнилось полтора года, она вышла на работу, муж сам сидел с малышкой – искупать, покормить и поменять памперсы для него не проблема.

«Естественно, проблемы со здоровьем после ранения дают о себе знать, но Ильдар не показывает своей боли и никогда не жалуется. Все держит в себе и всегда улыбается. Старается не показывать нам своих слабостей. У него фантомные боли, он чувствует руку, как будто, она горит. Когда он вышел из наркоза, еще не видел, что у него нет руки, он ее чувствовал, подумал сначала: “Слава Богу, что рука осталась”. Хотя ее уже не было», – вздыхает Римма.

Семья активно помогает волонтерам со сбором гуманитарной помощи для бойцов. Римма говорит, что ее очень поддержали и помогли справиться с переживаниями жены других военнослужащих. Вместе с Союзом офицерских жен они организуют и посещают различные мероприятия.

«Я снялась в фильме “Тихий тыл”. Стала одной из десяти героинь. У некоторых из них погибли мужья, кто-то продолжает ждать их. Они рассказывали свои истории и мне казалось, что все это обо мне. Я понимала, что испытывала те же чувства, что и они. Честно говоря, очень тяжело это все переживать», – признается супруга бойца.