«Мы ждем с высоко поднятой головой»: в Казани открылась фото-выставка «Жены Героев»

В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» открылась фото-выставка «Жены Героев».

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Здесь представлены портреты жен участников специальной военной операции. Выставка открыта – каждый житель Казани может ее посетить. К тому же, некоторые портреты украшают окна ДК Химиков, их можно увидеть и с улицы. Портреты со временем будут сменять друг друга.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Этот проект очень нужный, патриотичный. Женщины, которые ждут, а ждать – одно из самых тяжелых приоритетов человечества. Надо уметь ждать с высоко поднятой головой. Мы решили эти фотографии разбавить письмами и стихами. Многие девчонки с начала специальной военной проявили свои авторские чувства тем, что начали публиковать стихи. Наши мужчины – герои, мы гордимся ими, мы их ждем. Мы надежда и опора нашим воинам», – отметила уполномоченный представитель президента союза офицерских жен по Татарстану, организатор проекта «Жены Героев» в республике Оксана Бородина.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Ее муж принимает участие в СВО с самых первых дней. По началу было волнение, но сейчас она приняла ситуацию, вместе с другими женами и вдовами героев вышли из тени – показали свои лица.

На фотографиях женщины позируют, накинув китель мужа. Оксана Бородина подчеркнула, когда жены отправляли мужей в зону СВО, единственное, что у них осталось – это их парадные кители.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Каждый женский портрет сопровождается письмом: кто-то писал своим героям стихи, кто-то рассказывал о том, как растут дети, кто-то признавался в огромной любви.

«Сообщество жен военнослужащих дружно приняло участие в этой акции, чтобы поддержать наших мужей в такое непростое время. Считаю, что надежный тыл – это еще один шаг к скорейшей победе. Плюс акция помогла объединиться и поддержать друг друга, переживать такое непростое время с единомышленницами», – рассказала «Татар-информу» жена военнослужащего, многодетная мама, которая воспитывает двух кровных и трех приемных детей, Жанна Кусбанова.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Рядом с ее портретом стихотворение, правда, сочинила она его не сама, нашла на просторах интернета. Жанна призналась, что таланта к поэзии, к сожалению, нет, а именно эти строки она хотела бы посвятить мужу.

Более 150 жен, сестер и матерей уже приняли участие в проекте – и это не предел. Любая женщина, которая отправила мужа, сына, брата служить Отечеству, может принять участие в этом проекте – достаточно связаться с союзом офицерских жен в РТ. Когда набирается группа – женщин приглашают, собрать образ помогают визажист и парикмахер, а снимки делает профессиональный фотограф.

Оксана Бородина рассказала, что сейчас готовится такая же выставка ко Дню матери, именно там представят портреты матерей участников СВО. Портреты уже показывали в Присутсвенных местах Казанского Кремля и в Большом концертном зале имени Сайдашева, но коллекция постоянно пополянется новыми фотографиями женщин, которые ждут своих любимых мужчин.