Жена бойца-контрактника с шестью детьми рассказала о поддержке Татарстана

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

Девять месяцев назад глава семьи Фатыховых из Камского Устья подписал контракт на военную службу.

«Пока еще в отпуске ни разу не был, — говорит его супруга Рамзия, — но на связь выходит регулярно, так что мы знаем, как он воюет, а он как у нас идут дела».

В семье Фатыховых воспитывается шестеро детей, старшему 13, младшему 4 года. Дети посещают школы и детский сад.

«Мы освобождены от родительской платы за детский сад и за питание детей в школе. Старший сын у нас учится в кадетской школе-интернате. Перевели его в этом году, так как посчитали, что лучше будет, пока наш папа на СВО, если рядом будут воспитатели-мужчины и строгие педагоги», — поделилась супруга бойца.

Летом трое детей бесплатно отдохнули в лагере «Аргамак», им там очень понравилось. А благодаря акции «Помоги собраться в школу» дочь-первоклассница военного получила в подарок укомплектованный ранец.

Кроме этого, в этом году семья решила заменить окна, два поставили, а третье мастер не стал ставить, посоветовал сначала укрепить фундамент под торцевой стеной. Материалы уже закуплены, пока хозяйка ищет рабочих.

«Так что требуются рабочие руки — люди, которые смогут подвести фундамент и выровнять стену. С остальными задачами мы с детьми справляемся», — говорит она.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.