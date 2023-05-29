Зеленский заявил об одной из самых масштабных атак дронов с начала конфликта

Ночная атака беспилотников на Украину 28 мая была одной из самых масштабных с начала вооруженного противостояния, в ней участвовали 54 дрона-камикадзе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без попаданий в Житомирскую область. Мы сделаем всё, чтобы помочь восстановить то, что было разрушено», — заметил политик.

Ранее Киевская городская военная администрация (ГВА) сочла атаку в ночь на 28-е число крупнейшей с начала конфликта. Воздушная тревога в столице Украины длилась около пяти часов. Глава Киевской ГВА Сергей Попко сообщил об уничтожении более 40 дронов. В результате удара один человек погиб и еще один человек был ранен.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за атаки в Печерском районе города произошел пожар на крыше девятиэтажного дома, в Соломенском районе оказался поврежден третий этаж семиэтажного здания, в Голосеевском — случился пожар на одном из предприятий.

Министерство обороны РФ в сводке за 28 мая не информировало об использовании беспилотников в этот день. Воздушные силы ВСУ отчитались, что ПВО были сбиты 52 дрона-камикадзе Shahed из 54 запущенных.

Сегодня, 29 мая, Киев и ряд областей Украины вновь подверглись атаке БПЛА. О пострадавших из-за удара по столице страны ничего не сообщается.