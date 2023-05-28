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Руc Тат
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Происшествия 28 мая 2023 10:13

Глава администрации Киева заявил о самой массовой атаке дронами

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За минувшую ночь Киев подвергся самой массовой атаке дронами, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале.

Он отметил, что воздушная тревога длилась более 5 часов.

«По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников», — указано в сообщении.

Глава администрации рассказал, что в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. Сейчас на местах работают экстренные службы.

#киев #беспилотники
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