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Глава администрации Киева заявил о самой массовой атаке дронами
За минувшую ночь Киев подвергся самой массовой атаке дронами, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале.
Он отметил, что воздушная тревога длилась более 5 часов.
«По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников», — указано в сообщении.
Глава администрации рассказал, что в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. Сейчас на местах работают экстренные службы.
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