В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

Сегодня ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины, а также в самом Киеве были слышны взрывы. Об этом сообщили телеканал ТСН и издание «Зеркало недели» в своих Telegram-каналах.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Около 5 часов утра она была отменена, но после 6 часов в части восточных регионов о ней сообщили вновь.

Большинство сообщений о взрывах было связано, судя по всему, с работой противовоздушной обороны. Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко заявил об уничтожении над столицей более 40 воздушных целей, уточнив, что атака была комбинированной. По его словам, она включала как беспилотники-камикадзе Shahed, так и крылатые ракеты.

«В результате падения обломков в Подольском районе [Киева] пробило крышу жилого дома, без жертв. Информации о пострадавших пока не поступало», — уточнил Попко. До этого военная администрация сообщала о падении обломков в Голосеевском и Святошинском районах города.

Upd. (7.07): Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе обломки вызвали пожар в задымленном здании, а задымление в Шевченковском районе оказалось вызвано тем, что «сильно пригорела еда на плите».

По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ на Украине ударные дроны «Герань-2» представляют собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136.



Представители российского руководства не раз называли эту информацию ложной. Иранские власти признали передачу беспилотников, но заявили, что это произошло до начала широкомасштабного конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский недавно предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет из-за помощи, которую тот оказывает России.