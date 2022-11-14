Зеленский заявил о высокой для Украины цене боев за Херсон

Цена боев за Херсон, который 11 ноября был оставлен российскими войсками, оказалась высокой для украинской стороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, слова политика приведены на его сайте.

«Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших», — констатировал украинский лидер, заметив, что его страна вернулась в Херсонскую область в результате ожесточенных боев.

По мнению Зеленского, теперь Украина «шаг за шагом» идет к тому, чтобы взять под свой контроль другие территории, занятыми Вооруженными силами РФ. При этом он подчеркнул, что территории других государств украинцам не нужны.

Кроме того, как сообщал ранее «Татар-информ», Зеленский заметил, что Украина «готова к миру», но «миру для всей страны».

При этом Кремль отказался комментировать визит Президента Украины в Херсон. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это «территория Российской Федерации».

В начале специальной военной операции на Украине российским войскам удалось занять город Херсон на правом берегу Днепра, однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал оставить правобережье. Через два дня оборонное ведомство отчиталось о выводе на левый берег более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники. Вечером 11 ноября в Херсон вошел украинский спецназ.