Зеленский приехал в Херсон и заявил, что Украина готова к миру

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня приехал в Херсон. Во время своей поездки он заявил, что украинская сторона готова к миру, передает Reuters.

«Мы движемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – цитирует его агентство его обращение к украинским солдатам. Он также поблагодарил НАТО и других союзников за их постоянную поддержку, пишет издание.

Напомним, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал перебросить российские войска на Херсонском направлении с правого берега Днепра на левый. Два дня спустя, 11 ноября, Минобороны отчиталось, что на левый берег вывели более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники. Вечером того же дня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон украинского спецназа.

На минувших выходных СМИ сообщили о переносе столицы из Херсона в Геническ, однако позднее власти региона опровергли эту информацию.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.