Песков о приезде Зеленского в Херсон: «Это территория России»

В Кремле ответили на приезд в Херсон украинского лидера Владимира Зеленского – вопрос об этом сегодня журналисты задали пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию Пескову. Он подчеркнул, что Херсон – это российская территория России.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», – сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что Зеленский приехал в Херсон, где выступил перед украинскими солдатами. В частности, он заявил, что Украина готова к миру.

Российские военные покинули правый берег Днепра на Херсонском направлении 9 ноября. По данным Минобороны РФ, на левый берег вывели более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники. В тот же день Зеленский сообщил о входе в город украинского спецназа.