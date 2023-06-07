Зеленский заявил, что Украине предложили «мощное количество» F-16

Государства-партнеры Украины подтвердили, что готовы передать Киеву истребители F-16 Fighting Falcon, но сначала этот вопрос необходимо согласовать с Соединенными Штатами как со страной-производителем. Об этом заявил на пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Европейская правда».

Вопрос поставки Украине боевых самолетов обсуждался на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. «У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — заметил политик.

В этом контексте Зеленский обратил внимание на то, что работы коалиции по поставке истребителей его стране должна быть подкреплена «договоренностью на бумаге». «Дай бог, чтобы мы дожали это до истребителей. И тогда начнется подготовка всей инфраструктуры, но это не быстро. Есть понимание, что делать», — пояснил украинский лидер.

В мае стало известно, что США и их союзники собираются передать Украине истребители F-16. Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Хиросиме сообщил, что Запад начнет обучать украинских пилотов применению истребителей 4-го поколения, включая и эти боевые машины. Позже глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков.