Зеленский заявил, что получил от партнеров сигналы о готовности России к переговорам

Власти Украины получали различные сигналы от лидеров других стран о желании Президента РФ Владимира Путина начать прямые переговоры между странами. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, который транслировался в эфире единого национального телемарафона.

«И я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму», — заметил Зеленский (цитата по РБК). По его словам, он не хочет «каких-либо отношений за кулисами» с российским лидером.

«Я готов рекомендовать этот формат, я буду думать с моими коллегами, как это сделать», — подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, Зеленский добавил, что на саммите «Большой двадцатки» он представил десять шагов по установлению мира в стране, чтобы у мировых лидеров не осталось вопросов относительно готовности Украины к переговорам.

В своем видеообращении к саммиту G20 политик предложил России вывести войска и провести обмен пленными по формуле «всех на всех», а также рассказал о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности. До этого он посетил оставленный Вооруженными силами РФ город Херсон и объявил о готовности Украины к миру, но только для «всей страны».