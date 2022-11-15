Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в видеообращении к саммиту G20 провести обмен заключенными с Россией по формуле «всех на всех». Помимо этого, он заявил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности и потребовал от России вывести войска, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

Последний раз Москва и Киев обменивались пленными в начале ноября в формате 107 на 107.

Сегодня, по мнению украинского лидера, настало время, когда конфликт с Россией «может быть остановлен». При этом он призвал другие страны не требовать от Киева пойти на сделку с совестью. Также в своем обращении он заявил, что зерновую сделку нужно продлить после завершения срока ее действия 19 ноября и предложил расширить ее на Николаевскую область.

Напомним, накануне Зеленский приехал в Херсон, где в обращении к украинским солдатам заявил, что украинская сторона готова к миру.