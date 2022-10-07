Песков: Слова Зеленского об ударах по России вновь доказали необходимость проведения СВО

Заявления Президента Украины Владимира Зеленского очень опасны, и Москве жаль, что Запад никак не приструнил его. Ведь фактически лидер одного из государств призвал НАТО, страны ядерного клуба, нанести превентивный удар по России, подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что столь «вопиющие заявления» в очередной раз доказали необходимость и своевременность решения Президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

«Конечно, мимо [такого заявления] пройти мы не можем, и мы, главное, призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо, потому что с точки зрения симптоматики это очень опасное заявление, очень опасное», — приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что подобные высказывания чреваты серьезными и даже непоправимыми ошибками. Поэтому удивительно, что западные страны никак не осудили Зеленского.

«Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить такой тон Зеленского, мы слышали и в ООН, и так далее. Но, к нашему сожалению, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно», — заключил пресс-секретарь Президента России.