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Политика 5 июля 2023 19:10

Зеленский ввел санкции против 18 компаний из России, Люксембурга и Кипра

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Украина ввела санкции в отношении 18 компаний из нескольких стран. Документ опубликован на сайте украинского Президента.

Организации зарегистрированы на территории России, Люксембурга, на Кипре и Британских Виргинских островах.

Им грозит блокировка активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины сроком на 10 лет.

Напомним, 1 июля под санкции Украины попало несколько физических и юридических лиц из Татарстана. А в июне в Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова.

#санкции #Владимир Зеленский
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