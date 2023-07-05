Зеленский ввел санкции против 18 компаний из России, Люксембурга и Кипра

Украина ввела санкции в отношении 18 компаний из нескольких стран. Документ опубликован на сайте украинского Президента.

Организации зарегистрированы на территории России, Люксембурга, на Кипре и Британских Виргинских островах.

Им грозит блокировка активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины сроком на 10 лет.

Напомним, 1 июля под санкции Украины попало несколько физических и юридических лиц из Татарстана. А в июне в Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова.