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Политика 1 июля 2023 12:47

Зеленский ввел санкции против трех компаний из РТ и руководства «Электроприбора»

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Под санкции Украины попали еще три компании и несколько физических лиц из Татарстана. Указ появился на официальном сайте украинского Президента Владимира Зеленского.

Из юридических лиц в списке оказались закрытое акционерное общество «ЕКА» из Казани, АО «Танеко» из Нижнекамска, «Дронопорт», расположенный на территории ОЭЗ «Иннополис».

Кроме того, под ограничения попали руководство казанского «Электроприбора», в том числе генеральный директор предприятия Павел Шацких, директор ООО «Метснаб» Айсылу Ахметшина и еще несколько бизнесменов.

В общей сложности в документах укказаны 192 физлица (преимущественно из России) и 291 завод и компания. Ограничения против них вводятся на 10 лет.

#санкции
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