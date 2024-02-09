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Политика 9 февраля 2024 22:38

Зеленский вслед за увольнением Залужного сменил начальника Генштаба

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Украинский лидер Владимир Зеленский вслед за увольнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного сменил начальника Генерального штаба ВСУ. Вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

«По результатам совещаний — первое: провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу. <…> Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Кроме того, Президент Украины проинформировал, что новый главнокомандующий ВСУ Сырский уже определился с кандидатурами своих заместителей. Впрочем, их имена названы не были.

Генерал-майор Анатолий Баргилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне, а затем, после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО), начальником штаба восточной группировки войск. В сентябре 2023-го стал командующим Сил территориальной обороны.

О вероятности увольнения прежнего начальника Генштаба Сергея Шапталы вместе с Валерием Залужным стало известно еще в начале недели.

#всу #спецоперация #Владимир Зеленский
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