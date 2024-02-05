СМИ: Зеленский хочет уволить начальника генштаба ВСУ Шапталу

Сергей Шаптала и Валерий Залужный

Фото: социальные сети

Украинский лидер Владимир Зеленский может отправить в отставку не только главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Сергея Шапталу. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в руководстве страны.

«Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные — неопределенно», — заявил один из собеседников издания.

«Все эти события (вероятная отставка Залужного и Шапталы — прим. Т-и) могут произойти посреди недели», — пояснил другой источник.

Сегодня Залужный, поздравляя Шапталу с днем рождения, опубликовал в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) совместную фотографию и подписал ее: «Нам всё равно будет очень сложно, но нам точно никогда не будет стыдно».

Ранее Президент Украины в интервью итальянскому телеканалу RAI впервые подтвердил, что обдумывает отставку главнокомандующего ВСУ. «Определенно необходима перезагрузка, новое начало», — заявил политик, уточнив, что речь идет не о замене одного человека.

Upd. (14.33): Новость об отставке Валерия Залужного распространилась 29 января в анонимных Telegram-каналах, позднее о ней сообщили бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза, агентство «Интерфакс-Украина» и издание «Цензор.нет». Через несколько часов руководство страны опровергло информацию об увольнении главкома. Позднее американская газета The Washington Post написала, что Владимир Зеленский хотел уволить военачальника, чтобы повлиять на союзников, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку Украины.