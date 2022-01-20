Зеленский в обращении к нации призвал граждан Украины не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации призвал сограждан не паниковать из-за сообщений о возможном нападении России. Обращение опубликовано на сайте украинского лидера.

«Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками», — сказал Зеленский, напомнив о вреде непродуманных реакций и опасности веры в слухи.

Президент Украины также заметил, что все СМИ должны быть «средствами массовой информации, а не массовой истерии». В связи с этим он посоветовал в погоне за хайпом «не помогать врагу».

«Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова», — добавил Зеленский. По его словам, власти страны знают обо всех возможных угрозах и понимают, каким образом отвечать на них.

«Мы делаем все для решения [конфликта в Донбассе] дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине», — заверил Владимир Зеленский. Согражданам он посоветовал реагировать на происходящее «мудро, а не эмоционально, головой, а не сердцем».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил об экономических последствиях возможного вторжения России на Украину, упомянув запрет на операции с долларами. Он также сравнил гипотетическую агрессию со Второй мировой войной.