Байден: При эскалации вокруг Украины банки РФ не смогут проводить операции с долларами

Возможное вторжение России на Украину обернется катастрофой для российской стороны. Об этом предупредил на пресс-конференции в Белом доме Президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

«Если они (власти РФ — прим. Т-и) совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России», — подчеркнул американский лидер. По его словам, партнеры и союзники Штатов «готовы <...> нанести серьезный урон российской экономике».

В связи с этим Президент США уверен, что его российский коллега Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые будут введены в случае реализации сценария с агрессией РФ, отмечает агентство «Рейтер».

В частности, российские банки потеряют возможность проводить операции с долларами. «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пояснил Байден.

При этом он признал, что введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, окажет не только «разрушительное воздействие на Россию», но и «негативное влияние» на экономику США и стран Европы.

Ранее США после переговоров с РФ по гарантиям безопасности в Женеве 10 января, на которых дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО, предупредили о 18 сценариях новых санкций против России в случае нападения на Украину.