Байден сравнил гипотетическое вторжение России на Украину со Второй мировой войной

Возможное вторжение России на Украину станет самым серьезным подобным событием в мире после завершения Второй мировой войны. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме Президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РБК.

Американский лидер охарактеризовал гипотетическое принятие решения о нападении как «самым серьезным событием из того, что происходило <…> с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны», отмечает CBS.

Соответственно, Байден обеспокоен возможностью выхода «из-под контроля» ситуации на российско-украинской границе, в том числе и из-за того, что Украина граничит с несколькими странами НАТО. «Единственная война, которая хуже запланированной, — это война непреднамеренная», — пояснил он.

При этом Президент США назвал возможным проведение нового саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным для разрешения ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил об экономических последствиях возможного вторжения России на Украину, упомянув запрет на операции с долларами.