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Политика
24 февраля 2022  13:04

Зеленский: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

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Украинский Президент Владимир Зеленский в четверг на брифинге заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сообщил он.

22 февраля Зеленский сообщил, что поручил запрос о разрыве дипотношений с Россией от МИД Украины.

Ранее российский Президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны. Путин подчеркнул, что с помощью спецоперации Москва будет стремиться к демилитаризации Украины. 

В Минобороны России заявили также, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ударов по украинским городам.

#Владимир Зеленский #россия и украина #дипломатические отношения
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