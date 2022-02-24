Зеленский: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украинский Президент Владимир Зеленский в четверг на брифинге заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сообщил он.

22 февраля Зеленский сообщил, что поручил запрос о разрыве дипотношений с Россией от МИД Украины.

Ранее российский Президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны. Путин подчеркнул, что с помощью спецоперации Москва будет стремиться к демилитаризации Украины.

В Минобороны России заявили также, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ударов по украинским городам.