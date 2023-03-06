Зеленский: Сражение за Бахмут стало одним из самых тяжелых для украинской армии

Сражение за Бахмут (украинское название города Артемовска в Донбассе) стало одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет британская газета Daily Mail.

«Это одно из самых тяжелых сражений. Болезненное и трудное», — констатировал украинский лидер в ходе своего традиционного выступления накануне вечером.

Ранее немецкая газета Bild написала, что украинский лидер и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разошлись во мнениях относительно ситуации в Артемовске.

По словам источников издания, Залужный «по тактическим соображениям» несколько недель назад рекомендовал Зеленскому подумать об отступлении из Бахмута. Однако политическое руководство Украины решил продолжить сражение за город.

Однако сегодня Зеленский провел совещание по ситуации в Артемовске, в котором приняли участие Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Оба генерала выступили «за продолжение оборонительной операции в Бахмуте», заявили в Офисе Президента Украины, назвав сообщения о возможном отходе войск домыслами.

Позднее основатель российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что по его сведениям украинское командование создало четыре войсковые группировки, чтобы помешать наступлению ЧВК в районе Артемовска.