ВСУ пытаются заблокировать «Вагнер», создавая группировки вокруг Артемовска

Вооруженные силы Украины создают группировки вокруг Артемовска. Такие подразделения находятся в Славянске, Северске, Часов Яре и Константиновке. Благодаря им они рассчитывают заблокировать «Вагнер», рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналиста.

«„Вагнер“ блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, (ВСУ — прим. Т-и) желательно заблокировать <...> „Вагнер“. Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке», — объяснил он.

С этим связан и приказ главкома ВСУ о продолжении оборонительной операции и дальнейшего усиления украинских позиций в Артемовске.

В заключение Пригожин напомнил о важности слаженной работы российских войск. Только так, заметил он, можно достичь окружения Артемовска и полносью заблокировать противника.