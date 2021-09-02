Зеленский приехал в Калифорнию в рамках рабочего визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Калифорнию. Здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага к его приезду, сообщил Офис президента в Telegram-канале.

«Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что это первый визит Президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в Калифорнии у украинского лидера запланированы встречи с американскими бизнесменами.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с главой США Джо Байденом.

Переговоры глав государств прошли 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома. Они продлились более двух часов, о чем сообщал «Татар-информ».