Зеленский приехал в Калифорнию в рамках рабочего визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Калифорнию. Здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага к его приезду, сообщил Офис президента в Telegram-канале.
«Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается также, что это первый визит Президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в Калифорнии у украинского лидера запланированы встречи с американскими бизнесменами.
31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с главой США Джо Байденом.
Переговоры глав государств прошли 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома. Они продлились более двух часов, о чем сообщал «Татар-информ».