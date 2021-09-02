Переговоры Байдена и Зеленского продлились свыше двух часов

Переговоры президентов Соединенных Штатов и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме продлились более двух часов. Встреча завершилась без итогового заявления для прессы, сообщает ТАСС.

Переговоры начались в 21.08 по московскому времени, а в 23.18 Президент Украины покинул резиденцию американского лидера. Сразу же после выхода Зеленский сел в автомобиль и уехал. Ни он, ни Байден не стали общаться с журналистами непосредственно после завершения встречи.

До начала беседы с глазу на глаз с Байденом Зеленский перед представителями СМИ выразил опасение, что им не хватит времени обсудить все актуальные вопросы.

Позднее Зеленский сообщил журналистам, что обсудил с Байденом разработку гарантий энергетической безопасности Украины и возможность введения со стороны США санкций за ее нарушение.

«Он (Президент Соединенных Штатов — прим. Т-и) понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут еще разрабатываться», — приводит слова политика телеканал «Украина 24».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в поддержке Украины «перед лицом российской агрессии».